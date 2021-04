Odontólogos exigen ser vacunados

Por Daniela Montes de Oca

Más de 250 odontólogos privados y no pertenecientes a asociaciones odontológicas del estado le están exigiendo a la Secretaría de Bienestar ser vacunados contra COVID-19, argumentando que en los lineamientos de gobierno federal estos profesionistas están contemplados como de alto riesgo. La delegada Rocío Peniche informó que los atenderá este viernes.

La solicitud es para que estos 256 odontólogos de todo el estado sean contemplados en la segunda etapa de vacunación, la cual está por concluir en el estado según las organizadoras de este grupo, doctoras Karla Vidal González y Cinthya Paniagua.

“Solicitamos el apoyo para que seamos considerados en la etapa dos de la vacunación contra Sars-Cov porque justamente en el estado está próxima a terminar y según lo fundamento en lo publicado por el gobierno federal el día 2 de febrero del 2021, cuando publicaron el documento en el que según las etapas de vacunación nosotros estamos contemplados en esta etapa numero dos independiente que seamos del sector privado” destacó Karla Vidal.

Además agregó que “en la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID que lo publicaron el 24 de abril del 2020, estamos considerados todos los odontólogos como un riesgo muy alto, estos son los fundamentos presentando el día de hoy”.

Y es que ellos deben trabajar a 15 centímetros de la boca de los pacientes, por lo que la sana distancia es imposible de cumplir.

Por su parte, Cinthya Paniagua expresó que es la primera vez que este grupo de odontólogos del sector privado y no asociados se separan para exigir su vacuna, puesto que antes se habían adherido a otras convocatorias. “Ya habíamos entrado en otras convocatorias, hechas por otros organismos y al no tener respuesta y al ver que únicamente iba a ser enfocado a cierto grupo de odontólogos, decidimos nosotros abrir esta convocatoria para precisamente los odontólogos de práctica privada que no pertenecemos a ninguna asociación odontológica del estado”

La delegada Rocío Peniche no se encontraba en la Secretaría, pero prometió que este viernes en punto de las 9:00 de la mañana afuera de las instalaciones les recibiría su documento y entablaría diálogo con ellos.