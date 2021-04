Querétaro pasa a Escenario A

El Comité Técnico de Salud determinó que el estado de Querétaro transitará al Escenario A, a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, este viernes 23 de abril.

Los integrantes del Comité tomaron la decisión luego de analizar el comportamiento de la pandemia por COVID-19 entre la población queretana y, en congruencia con el índice de modulación de casos, evaluaron que se ha registrado una disminución sostenida en sus principales indicadores, tales como el promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria.

Las medidas correspondientes al Escenario A se mantendrán vigentes al menos hasta el próximo domingo 9 de mayo; el Comité realizará una evaluación permanente y la continuidad en dicho escenario dependerá de la actuación responsable de los diferentes actores de la sociedad, del respeto a las medidas sanitarias para mitigar la transmisión y del propio comportamiento de la enfermedad

El Escenario A tiene como objetivo permitir a la población avanzar hacia la nueva realidad con un enfoque congruente y sentido de corresponsabilidad para acelerar la recuperación económica del estado, privilegiando, en todo momento, la salud de las personas.

El Comité Técnico de Salud acompañó esta decisión con un llamado a no confiarse, a no bajar la guardia y a permanecer atentos a los efectos que podría tener el incremento de la movilidad social en el comportamiento de la enfermedad, sobre todo ante la proximidad de celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres; “el tránsito hacia el Escenario A no quiere decir que el fenómeno se encuentre contenido”, aclararon.

Las medidas que considera el Escenario A hasta el 9 de mayo son las siguientes:

– Industria manufacturera, establecimientos industriales. Observar los “Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020. Sin restricción de horarios.

– Farmacias, dispensarios médicos. Horario de acuerdo con la licencia de funcionamiento. Únicamente para la venta de medicamentos, artículos alimenticios, de higiene y primera necesidad. Los demás artículos, en caso de contar con ellos, deberán ajustarse a los horarios de los diferentes rubros enlistados. Respetando los aforos de los “Supermercados y Tiendas de Conveniencia”.

– Centros Comerciales. Abiertos de acuerdo con licencia de funcionamiento, con horario máximo de cierre a las 23:00 horas, 60% de ocupación, dos personas por familia.

– Comercio en general y prestación de servicios profesionales, servicios financieros. Abiertos de acuerdo con licencia de funcionamiento, con horario máximo de cierre a las 23:00 horas, 75% de ocupación, dos personas por familia.

– Supermercados y tiendas de conveniencia. Cierre a las 23:00 horas, con 50% de ocupación, dos personas por familia.

– Restaurantes y/o Cafeterías (incluye restaurantes en viñedos). Cierre a las 23:00 horas, con 75% de ocupación. Se recomienda la instalación de medidores de CO2 (dióxido de carbono) y privilegiar zonas abiertas bien ventiladas, uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin necesidad de gritar.

– Centros nocturnos: casinos, cantinas y bares. Cierre a las 24:00 horas, con 50% de ocupación. Deberá observar el horario para la venta de bebidas alcohólicas. Se recomienda la instalación de medidores de CO2 (dióxido de carbono) y privilegiar zonas abiertas bien ventiladas. Uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores. Se recomienda que el nivel de sonido permita una conversación sin necesidad de gritar.

– Venta de bebidas alcohólicas: en envase cerrado o para consumo en el sitio (de acuerdo con la licencia correspondiente). Hasta las 23:00 horas, todos los días de la semana.

– Hoteles y moteles. 75% de ocupación en cantidad de habitaciones, 75% de aforo en espacios comunes. Salones de eventos con aforo a 50%, observando lineamientos de “Eventos masivos”, privilegiando espacios abiertos, con ventilación natural. Los centros de consumo deberán observar mismos aforos y horarios que los “Restaurantes y/o cafeterías” y “Centros nocturnos”, así como la “Venta de bebidas alcohólicas”.

– Centros de entretenimiento: Cines, teatros, museos, galerías, academias y eventos culturales de hasta 500 localidades. Ocupación de 50%, horario de cierre hasta las 23:00 horas.

– Centros Religiosos: iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etcétera, 50% de ocupación.

– Eventos masivos y centros recreativos: salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias. Prohibición de eventos masivos y/o sociales, como bodas, bautizos, o fiestas, con asistencia mayor de 200 personas. Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente debiendo finalizar a las 23:00 horas, del día de su celebración. Privilegiar zonas abiertas bien ventiladas, el uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores. Los conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias, con ocupación de 30%, apertura máxima hasta las 23:00 horas.

– Deportes profesionales, 30% de ocupación.

– Deporte amateur de contacto (futbol, basquetbol, etcétera). Aforo de 30%. Se pide atender recomendaciones sanitarias como sana distancia, uso obligatorio de cubreboca en asistentes. Apertura máxima hasta las 22:00 horas

– Espacios deportivos abiertos y de natación. Ocupación a 75%, previa cita.

– Gimnasios, escuelas de artes marciales, centros deportivos, baile, spa y centros de masajes. Ocupación a 75%, previa cita.

– Peluquerías, estéticas y barberías. Ocupación a 75%, previa cita.

– Parques, plazas y espacios públicos abiertos. Reducción de aforos a 75% de ocupación. Uso obligatorio de cubreboca.

– Transporte público. Uso obligatorio de cubreboca y aplicación de producto sanitizante al ingresar al vehículo, ventilación abierta.

– Tours turísticos a pie por la ciudad, al aire libre. Aforo máximo de 20 personas más los actores, uso obligatorio de cubreboca.

– Recorridos Turísticos en el territorio estatal. Aforo máximo de 75% de la capacidad del vehículo durante el traslado, uso obligatorio de cubreboca.

Entre los acuerdos se recomienda que las autoridades municipales ejecuten las acciones jurídicas y administrativas necesarias para la regulación de las actividades precisadas en los puntos anteriores, con la finalidad de combatir la propagación de la enfermedad de COVID-19.

El Comité Técnico de Salud también acordó suspender los filtros sanitarios colocados en distintas vialidades carreteras de Querétaro, a fin de reorientar los esfuerzos del personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud a otras funciones.

Durante la sesión los representantes del Comité recordaron que la pandemia sigue activa, y en ese sentido reiteraron el llamado a la ciudadanía para que esté pendiente de la agenda de vacunación en el estado, a fin de conocer las fechas y sedes que apliquen para cada municipio.

A quienes ya recibieron la primera dosis, les recordaron que se encuentran parcialmente protegidos, hasta que reciban el refuerzo por medio de la segunda aplicación, reiterándoles que deben seguir respetando todas las medidas de prevención sanitaria que ya conocen: usar adecuadamente su cubreboca, lavar constantemente sus manos con agua y jabón o usar alcohol gel, tomar su sana distancia y ventilar los espacios en los que se encuentren.

El Comité Técnico de Salud realiza una evaluación permanente para determinar si hay condiciones para permanecer en un escenario con menos restricciones o si es necesario realizar un ajuste a las medidas, de acuerdo con el comportamiento de la enfermedad.