Resumen de Actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 23 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Afirmó que jamás habrá un solo peso que se desperdicie, ni que sea tan redituable, como aquel que se destina al impulso de la ciencia y la enseñanza, por ello, se comprometió a poner como principal prioridad la educación de los niños y jóvenes queretanos con escuelas mejor equipadas y becas para todos.

“Tenemos que buscar sí el crecimiento económico y la salud, pero también urge que los chavos entren otra vez a clase, de verdad no se vale que pierdan esos años por cuestiones económicas y ahorita en educación tenemos muchos problemas. De entrada, va a haber más diferencia entre los que tienen con los que no, porque el que tiene internet va a tener más información que el que no y eso no es justo; tenemos que ir por todos los chavitos que se fueron de la escuela y no regresaron”.

En una reunión con líderes sociales de la delegación Felipe Carrillo Puerto, el candidato del PAN y Querétaro Independiente explicó que se necesita restablecer el sistema educativo de la nación, pues a más de un año de la pandemia, las instalaciones decayeron y la formación de muchos jóvenes se vio frenada, aunado a que las circunstancias económicas mermaron la formación de muchos.

“Algo que vamos a trabajar el presidente municipal y yo, es poner alarmas en todas las escuelas, para poder, junto con los vecinos, ayudarnos a que no se metan. Un chavito que está en la escuela, es un chavito que lo alejamos del crimen, por eso creo mucho en la educación y en la tecnología”.

Por lo tanto, y para que la falta de recursos no sea un impedimento para seguir estudiando, Mauricio Kuri se comprometió a crear una modalidad de becas para jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, para que retomen sus estudios a través del programa ‘Vuelve a la escuela’; y destacó la importancia de atender la infraestructura de los planteles toda la entidad.

Para consolidar esta meta y tener estudiantes de 10, dijo que se necesitan escuelas y maestros de 10, por lo que impulsarán el programa ‘Educación de 10”, que busca invertir en conectar a las escuelas con los hogares, a los hogares con las comunidades, a los estudiantes con las empresas y a las empresas con el mundo, a fin de adaptar la enseñanza a las necesidades actuales; así como apoyar a los menores de nivel básico con becas para que sigan sus clases.

Kuri González expuso propuestas en materia de salud como ‘Clínica en tu Casa’; en seguridad con el blindaje y digitalización de la entidad; así como la activación económica con el compromiso de hacer de Querétaro el centro del emprendimiento. Además, destacó los dos programas principales de su campaña enfocados al apoyo a las mujeres vulnerables a través de la ‘Tarjeta Contigo’, que ofrece mil 500 pesos; así como el ‘Seguro de Desempleo’ para quienes perdieron su empleo por cuestiones extraordinarias, con un beneficio de tres mil 500 pesos mensuales.

En este encuentro los habitantes solicitaron atender grandes retos en materia de seguridad con mayor presencia policial, más alumbrado público, así como atención en los fraccionamientos que no han sido entregados al municipio. También solicitaron mayor atención a los jóvenes que, por falta de oportunidades, no han tenido formación; así como proyectos de recreación para este sector a través de muros en blanco para desarrollar arte urbano.

Finalmente, y ante los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava y el candidato a diputado local por el Distrito II, Manuel Pozo, los líderes exigieron servidores públicos comprometidos que no solo gobiernen en el escritorio, sino que trabajen con la comunidad.

Celia Maya de Morena

Lamentó que su contrincante Mauricio Kuri no haya aceptado la invitación que le formuló para debatir de manera directa.

Ante la negativa a debatir sólo me resta decir que: “No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”. Nos vemos el 29 de abril en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Aseguró que, la construcción de un libramiento entre San Juan del Río y San Miguel de Allende podrá reducir en 50 mil vehículos el tránsito en la carretera 57, actualmente saturada.

“Esta propuesta forma parte del plan integral de movilidad, TransporQuerétaro, y es una solución que además de ahorrar tiempo a quienes usan esta vía, va a reducir el número de accidentes de tránsito que no esta costando la pérdida de vidas diariamente”, destacó.

Aseguró que de construirse este libramiento el tiempo de traslado entre San Juan del Río y Querétaro podría reducirse hasta en 20 minutos al derivar gran parte del tránsito vehicular.

“Todos los queretanos tenemos derecho a calidad de vida, por eso mi compromiso es un cambio en la movilidad, para asegurarla en todos los municipios, donde nuestra gente pueda trasladarse de manera rápida y segura”, mencionó Arredondo Ramos.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Recorrió la planta recicladora REMETA donde destacó que el trabajo del sector industrial es importante para generar empleos bien remunerados y con seguridad social, pero principalmente industrias limpias y que reduzcan el consumo de agua para su funcionamiento.

Reconoció el crecimiento del sector industrial y de manufactura en Querétaro, el cual se ha logrado gracias a la importante ubicación con la que cuenta el estado.

Juan Carlos Martínez aseguró que durante su administración habrá facilidades para la apertura de industrias y empresas, principalmente sectores de aprovechamiento o que no exploten recursos naturales como el agua.

Afirmó que de acuerdo a su experiencia como empresario los gobiernos ponen trabas o buscan obtener algún beneficio de los inversionistas, por lo que en su administración estás prácticas serán erradicadas.

“Como empresario me empecé a dar cuenta que en Querétaro hay un desconecte total entre las autoridades, el gobierno, la parte obrera, la parte trabajadora y la parte de la iniciativa privada, que todo es a base de extorsiones, para construir algo tienes que ser amigo de alguien, todo son trabas y las cosas no deberían de ser así”.

El candidato del partido rosa escuchó también las inquietudes de trabajadores, pues son ellos la fuerza que mantiene vivas a las empresas y quienes tienen inquietudes en materia de transporte, seguridad, salud y sobre todo educación, tanto para ellos como para sus familias.

“Los vengo escuchando, me da mucho gusto venir y acercarme a ustedes, no es necesario organizar eventos donde la gente tenga que acudir, si de verdad queremos saber qué pasa en las colonias y en las empresas debemos acudir, tocar puertas, gastar suelas y así seré como gobernante, cercano”, finalizó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Ofreció ante integrantes del Club de Industriales de Querétaro darle continuidad a la estrategia “Alianza Centro-Bajío” en el programa económico que aplicaría de resultar electa el 6 de junio.

Además de la continuidad de dicha estrategia, el plan denominado “Querétaro Generador Económico” prevé la implementación de programas de capacitación, créditos accesibles y simplificación de trámites para los emprendedores, sostuvo Katia Reséndiz Jaime.

También ofreció la creación del programa de créditos para mujeres emprendedoras “Ellas pueden”, con plazos largos y tasas de interés bajas y la puesta en marcha de la escuela de negocios en línea “Mujeres con Iniciativa”.

“Promoveremos la recuperación económica de Querétaro, entendiendo que debemos ser facilitadores de la inversión extranjera; además concretaremos la ampliación de proyectos que abonarán a la recuperación de los empleos que se perdieron por la pandemia de COVID-19”, aseguró la candidata del PVEM.

Reséndiz Jaime aseguró a los integrantes de la Mesa Directiva del Club de Industriales, que todas las acciones mencionadas son viables, cuantificables, medibles y evaluables para que Querétaro siga siendo punta de lanza, ejemplo de desarrollo y dinamismo económico.

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

Dijo en un video que Celia Maya, discrimina a las minorías. “Muchas veces las diferentes candidatas y candidatos al gobierno le dijimos que, n o era ella sola, que no era la batalla entre ella y Mauricio, porque somos diez, porque todos tenemos voz y aún así no le importa. ¿Queremos esto para el gobierno? En donde el día de mañana nos levantamos en voz y nos digan que no les importa, porque lo único que les importa es lo que ella y lo que todo el equipo de Morena cree. Hay un debate en donde los diez candidatos vamos a exponer lo que creemos que es bueno para nuestro estado, y no porque haya nacido de nuestra cabeza sino porque es el sentir social. Los invito a que se bajen de su camioneta a que salgan de su estudio donde creen que todos tenemos que girar y que conozcamos los verdaderos problemas de la gente que sepamos tocar las puertas, que sepamos aceptar los errores vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. A esto se le llama democracia”, Concluyó.

Hizo un recorrido por el municipio de Amealco.

Compartió en redes sociales: Porque en #Amealco y en todo #Querétaro la tercera vía es una realidad. No estamos condenados a elegir a los mismos de siempre, #MásValeCorregir que lamentar

Mary Ibarra de Encuentro Solidario

“Vamos a sentar las bases para la economía verde, la cual tiene que ver con una sociedad que utilice cada vez menos los combustibles fósiles, que sea socialmente inclusiva, que genere empleos decentes y con salarios justos, para que se vaya generando el desarrollo sustentable que necesita el estado de Querétaro”, puntualizó

Al participar en la Semana Política-Electoral de este órgano colegiado, Mary Ibarra enfatizó que si bien es importante el desarrollo que ha presentado el estado desde hace tres sexenios, “es ya momento de que se aplique la economía verde en las políticas públicas para que se dé el desarrollo sano y sostenido que urge se aplique y no se lamente en un futuro por omitir estas medidas medioambientales”.

Recordó que cuando fungió como diputada local tuvo la oportunidad de trabajar con este órgano colegiado y el de Ingenieros Civiles para la revisión y actualización del Código Urbano y la Ley de Obra Pública, donde su conocimiento especializado fue fundamental para este trabajo legislativo; por lo que convocó a este gremio a “que se involucren con lo que tiene que ver con sustentabilidad ambiental y, obviamente, con la actualización de la normatividad ambiental; que es de su interés, porque hay disposiciones específicas que se tienen que cumplir cuando se hace un desarrollo inmobiliario, cuando se hace obra pública, los estudios de impacto ambiental, las forestaciones y reforestaciones”, cuestiones que son indispensables para que se dé un verdadero desarrollo económico sustentable.

La candidata del PES a la gubernatura del estado subrayó que es de suma importancia la colaboración de órganos especializados para la planeación urbana, la elaboración de programas y reglamentos, también dijo que “otros temas como la generación de ciudades sostenibles e inteligentes, vivienda sustentable, transición energética, todo esto, ya no puede esperar (…) los gobiernos no están cumpliendo con sus facultades en materia ambiental y son temas impostergables, que ya no podemos soslayar y requerimos de toda la participación y el apoyo que se pueda dar a quien logre encabezar un gobierno”.

Posteriormente, la candidata del PES a la gubernatura del estado al darles a conocer sus propuestas, señaló que van dirigidas a todos los queretanos, pero serán prioritarias seguridad, salud y la reactivación económica, “que por la pandemia son las áreas que se hay visto mayormente afectadas y por eso estamos proponiendo el Seguro del Desempleo, en donde precisamente la industria de la construcción ha sido impactada”.

Agregó que otra propuesta es la reestructuración completa de la administración pública, la creación de las Secretarías del Medio Ambiente, así como la del Adulto Mayor, con la aportación de la Agenda Feminista está también la Secretaría de la Mujer, “conforme vamos teniendo acercamientos con los diferentes sectores vamos enriqueciendo la propuesta y vamos analizando cómo tener un plan de trabajo más integral, donde se puedan incluir las propuestas tan importantes que nos están haciendo llegar”.

En este sentido, informó a los arquitectos que otra de sus propuestas en cuanto a salud es garantizar el acceso al tratamiento médico a las personas que lleguen a infectarse por el Covid-19; “porque a pesar de la actividad importante del sector salud, no se brinda apoyo en medicamentos, el cual tiene un costo de hasta 10 mil pesos”; así como otra de las propuestas es la referente a la inclusión laboral a las personas con discapacidad y el fomento de los valores de la familia.

Mary Ibarra además indicó a este órgano colegiado que el Partido Encuentro Solidario se centra en trabajar por evitar la polarización de la sociedad, “porque consideramos que nos está haciendo mucho daño a todos los mexicanos y las propuestas están dirigidas a buscar la reconciliación; pero. sobre todo, encaminadas a tener un mejor gobierno y buscar el progreso de todos los queretanos.

Finalmente, aseguró que las y los candidatos del PES somos ciudadanos que vamos a seguir trabajando nos favorezca el resultado de las elecciones o no, “somos ciudadanos responsables que queremos incidir en la toma de decisiones; por lo que requerimos de la colaboración de los académicos, colegios para ir haciendo mejores propuestas que se refleje en el desarrollo real para tener un Querétaro sostenible”.

Cabe resaltar que durante este encuentro del PES Querétaro con los abogados de Querétaro, también presentaron sus propuestas Arturo Castañeda, candidato a la alcaldía de Corregidora; Luis Curiel, candidato a la Presidente Municipal de Colón; Santiago Arroyo, candidato Distrito Federal IV; Liliana Rivera, candidata al VI Distrito local y Sergio Miranda, candidato al III Distrito local.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: El día de hoy firmé la Agenda 2030, la cual consiste en un plan de acción para el desarrollo de los derechos humanos.

Señaló que las principales solicitudes son seguridad, salud, falta de agua y transporte público esto último en las ciudades como Querétaro y San Juan del Río.

“Esa es la parte más fuerte y con ello se pega la cuestión de la falta de justicia en el estado, vas denuncias y no pasa nada, todo es un tema completo de seguridad porque viene lo de la policía, nadie se siente seguro, no importa, y recorrí los 18 municipios, no importa si estoy en Pinal, en Landa, en Querétaro o en Corregidora, en los 18 municipios que he recorrido en todos es el tema de seguridad”.

Como parte de la propuesta a la ciudadanía se va a reforzar la Policía Estatal y en materia de agua potable y transporte este servicio deberá de quedar en manos de los municipios, con lo que se proporcionará un servicio más eficiente.

“El problema del agua no es cualquier cosa, es un mega ultra problema, no importa si va a un lugar que esta dos tres nice, a Zakia, El Refugio o un poquito más abajo, hay bronca de agua, vas a Amealco y les quitan el agua, este organismo del agua es terrible por eso hice la propuesta que hice, desde mi punto de vista en el transporte es desaparecer por un lado a la CEA y por otro lado desaparecer el Instituto Queretano del Transporte, porque quien sabe las necesidades del transporte y la movilidad son los municipios”.

Estas acciones se van a llevar a cabo desde el primer día del gobierno en caso de resultar beneficiado por la ciudadanía con el voto, además de que se va a mejorar el salario de los policías para acabar con la corrupción y que este no sea un empleo de último recurso para los jóvenes.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Firmó el Pacto por la Primera Infancia, iniciativa ciudadana que compromete a todos los actores de la sociedad a priorizar los derechos de la niñez temprana y así, construir una sociedad más justa, equitativa, pacífica y próspera desde los cimientos.

El pacto es propuesto por un colectivo compuesto por 449 instituciones, instancias académicas, organismos, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones empresariales, que se ubican en toda la República Mexicana.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Pan Q Ayuda, sociedad cooperativa productiva, constituida por un grupo de personas con discapacidad, de la tercera edad y madres solteras cabeza de familia, con el fin de auto-generar fuentes de empleo y sustento para sí mismos y otros individuos con características similares.

Señaló que las metas del pacto se sintetizan en 10 puntos:

“Disminuir a 45% el porcentaje de niñas y niños menores de 6 años que viven en pobreza.; reducir a 9% la desnutrición crónica, a 17% la anemia en menores de 5 años y detener el incremento en las prevalencias de sobrepeso y obesidad; incrementar la lactancia en la primera hora de vida al 75% y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses a 45%”, explicó al abundar en tres.

Asimismo, dijo, se pretende lograr que al menos 9 de cada 10 niñas o niños menores de un año reciban las vacunas que les corresponden; detectar de manera oportuna la discapacidad e incrementar en 20% la cobertura de educación y salud para las niñas y niños menores de 6 años con discapacidad.

Además, está que se debe incrementar a 90 el porcentaje de niñas y niños con un desarrollo infantil adecuado, a 50% la cobertura de evaluación del desarrollo, y disminuir 10% las brechas de desarrollo entre ricos y pobres; asegurar que 4 de cada 10 niñas y niños menores de 3 años participen en programas de Desarrollo Infantil Temprano o de Educación Inicial en cualquiera de sus modalidades, y que el 80% de los mayores de 3 reciba educación preescolar de calidad.

Finalmente, agregó se tiene la meta que 4 de cada 10 familias con niñas y niños menores de 6 años participe en programas de habilidades parentales/prácticas de crianza en cualquiera de sus modalidades; lograr el registro oportuno del 90% de las niñas y niños y finalmente, avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia al disminuir en 20% el maltrato infantil y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niñas y niños menores de 6 años.

El registro de la candidata se puede encontrar en la página del pacto https://elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx/

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Se reunió con representantes de 100 productores locales de la plataforma MaHnini y acudió a firmar los compromisos con la Agenda 2030 iniciativa del grupo de jóvenes @xel_2030.

La candidata reconoció que la verdadera fuerza que cambiará al país son los ciudadanos y el día de hoy se tiene la muestra de dos iniciativas ciudadanas que buscan el desarrollo sostenible de nuestro estado.

En la reunión con representantes de productores locales de la plataforma MaHnini señaló que trabajar en conjunto con la sociedad organizada dará más fortaleza a las acciones de gobierno ya que no solo es dar dinero sino crear formas de que ese dinero se aproveche y ayude a generar mayor desarrollo económico “las aportaciones económicas se esfuman, para mi lo más importante es generar trabajo con trabajo” dijo Raquel Ruiz, ya que es la única forma en que México puede salir adelante.

Se comprometió con los productores a generar de manera inmediata una reunión con personas que pueden apoyarlos a difundir en sus redes sociales los productos y que promovamos el consumo local en Querétaro, pero también hacer que los productos queretanos salgan a todo el país y a nivel internacional.

Además, acudió a firmar el compromiso con la Agenda 2030, una iniciativa del grupo de jóvenes @xel_2030, de quienes conoció las 5 propuestas que hacen a los candidatos para integrar en sus respectivas agendas y que incluyen la creación de una dependencia en el poder ejecutivo que sea la responsable de la implementación de la agenda 2030 en el estado, la construcción de un gran parque solar que genere la energía equivalente al abastecimiento de todas las oficinas de gobierno, dotar de seguridad alimentaria, mediante l creación de bancos de alimentos en zonas estratégicas del estado; movilidad sustentable y implementación de internet de las cosas.

Los jóvenes señalaron que Ruiz de Santiago es la primera candidata a la gubernatura en firmar la agenda, ante lo cual, la abanderada perredista hizo un llamado a todos los candidatos a la gubernatura a unirse a firmar esta iniciativa de los jóvenes queretanos.

“Quiero invitar a los demás candidatos a que vengan a comprometerse a lo que realmente es importante, subir a una mesa, darle su lugar en una mesa de decisión, de opiniones y de tomar ya las riendas de la ecología aquí en Querétaro” finalizó.