Reunión con campesinos

El aspirante a gobernar San Juan del Río Roberto Cabrera, se reunió con campesinos.

“Adelante El Campo” es el plan para relanzar el campo sanjuanense y establece el compromiso de la creación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; es vital para relanzar al campo de San Juan del Río, ya que se trata de una acciones y soluciones que garantizan a los campesinos, asesoría, gestión, impulso, acompañamiento y apoyo a su labor, sostuvo el candidato del PAN a la Presidencia Municipal, Roberto Cabrera Valencia.

“Queremos hacer algo que nunca se ha hecho con el campo de San Juan del Río, que hoy es muy importante atender por medio de una dependencia de Gobierno Municipal, que sí tenga un sentido para nuestro campo sanjuanense, que tenga la vocación y además tenga conocimiento técnico de los expertos y se llama Secretaría de Desarrollo Agropecuario Municipal”

De acuerdo con Roberto Cabrera es necesario un plan de relanzamiento, Adelante El Campo, porque la mayor parte de los productores son ejidatarios y pequeños propietarios que históricamente carecen de modelos de competitividad, servicios financieros y modelos tecnificados, pese a que San Juan del Río es un valle agrícola con una gran riqueza en la tierra, con gran rendimiento y calidad en sus productos agroalimentarios.

“Que haya gente que tenga buena preparación para que pueda atender temas del campo, veterinarios, ingenieros agrónomos, presupuesto para maquinaria y maquinaria para generar programas, echarle ganas y trabajar con ustedes en equipo porque sabemos que son bien unidos y ordenados, hay que ponernos de acuerdo, siempre con responsabilidad y hay que echarse para adelante y que haya presupuesto para que trabaje realmente la dependencia y que realmente respalde, Adelante El Campo de San Juan, Adelante San Juan”, expuso.

En su cuarto día de campaña y durante su reunión delegados y comisariados ejidales de 11 comunidades, el abanderado de Acción Nacional, aseguró que al continuar trabajando en equipo se pondrá en marcha el Plan Adelante El Campo.

Durante este diálogo ejidatarios mostraron su respaldo y coincidieron en la manera de atender los retos que tienen. “Lo que queremos es que los representantes y autoridades ya no nos pongan trabas y dejen de enviciar nuestras iniciativas porque si ya el campo no nos deja, debemos buscar otras saliditas para mantener a nuestras familias, no queremos nada dado, somos capaces por nuestro esfuerzo, solo apóyenos, muchas gracias Roberto”, exigió el Comisariado de Puerta Palmillas, Miguel Leal.

Como dato, informó que en San Juan hay 35 mil hectáreas destinadas a actividades agropecuarias de las cuales se siembran 21 mil, además de que el 17 por ciento de los sanjuanenses habita en zona rural y que, en este municipio se encuentra una de las localidades líderes en producción de rosa, como lo es el Organal y Laguna de Lourdes.