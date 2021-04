“Se aumentará el presupuesto para apoyos alimentarios”: Enrique Vega

Noticias

Enrique Vega Carriles, candidato a la presidencia municipal de El Marqués, quien estuvo acompañado de la candidata a diputada local por el Distrito XII, Verónica Galicia Castañón, aseguró en su visita a Amazcala que de verse favorecido el próximo 6 de junio reforzará los programas sociales, mediante el aumento del presupuesto para apoyos alimentarios, becas educativas, mayor cobertura al transporte escolar gratuito y dar más apoyos de materiales para la construcción de vivienda, con el objetivo de fortalecer la economía familia.

“Quiero comprometerme con ustedes, vamos a seguir con los programas para ayudar al gasto familiar cómo es el programa alimentario, el programa de becas, el transporte escolar ahora que comiencen las clases presenciales y también el apoyo de materiales a bajo costo que es muy necesario, muchísima gente pide algo para tu casa quiere ponerle un colado, quiere cambiar la lámina por algo que no de tanto calor, etcétera; en fin eso para que sea materiales accesibles totalmente para ustedes, eso es un compromiso y vamos a seguir con ellos”, indicó Enrique Vega.

Asimismo, el candidato panista a la alcaldía marquesina, afirmó que ya lo conocen y que estén seguros que les va a cumplir, porque su trabajo y trayectoria lo respaldan; además, pidió en los diferentes puntos de la comunidad de Amazcala, que este próximo 6 de junio El Marqués se pinte de azul, votando por los candidatos panistas a la gubernatura, con Mauricio Kuri; a la diputación federal con Erika Díaz; con la doctora Vero a la diputación local; y con él, refrendado la confianza en su trabajo.

Por su parte, la candidata a la diputación local por el XII Distrito, Verónica Galicia Castañón, manifestó que desde la legislatura local trabajará por leyes que coadyuven a mejorar la economía de las familias, así como gestionar recursos para programas de apoyo a las mujeres de bajos recursos, salud y el sector agropecuario.

“Hoy yo les pido la oportunidad, me gusta trabajar, hemos hecho buen equipo con Enrique Vega y una servidora, y qué mejor desde la legislatura para poder gestionar y legislar todo lo que beneficie a nuestro municipio y obviamente pues a nuestras comunidades. Ustedes saben quién soy y me vengo a poner a sus órdenes; cuando ya tengamos el objetivo logrado esperando me brinden de todo su apoyo, regresaré y de la mano de Enrique Vega trabajaremos juntos para ver qué podemos mejorar y gestionar el recurso necesario”.