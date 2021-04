“Viable que Santa Rosa Jauregui sea Municipio”: Maximiliano García

Por Rafael Rodríguez

El candidato de MORENA a la capital del estado, Arturo Maximiliano García Pérez, dijo que siempre ha respetado la intención de los vecinos de Santa Rosa Jauregui de que esta delegación se convierta en el municipio 19 del estado.

Comentó que esta no es una demanda nueva y que ahora ya hay más elementos de viabilidad, ya que en el año 2001 no existía la posibilidad de que se pudieran sostener con los ingresos propios y que hoy si ve una viabilidad en este proyecto.

“Yo siempre he respetado mucho ese proyecto que tiene la gente de Santa Rosa Jauregui no es una demanda nueva, me parece que hay más elementos de viabilidad, en el 2001 no contaba con los recursos propios para sostenerse como municipio yo hoy veo una viabilidad”.

García Pérez, mencionó que si es procedente en la legislatura y que tuviera las condiciones técnicas jurídicas que se de este proyecto para adelante siempre y cuando sea para beneficio de la gente y no tendría por qué existir una restricción o miedo.

Señaló que lo que se trata es que funcione de manera correcta la división político territorial, sin querer abarcar o tener el control político de todo el municipio si es que Santa Rosa se llegara a separar y quedara como municipio nuevo ya que lo tienen que pasar cosas buenas.

Agregó que lleva tres días recorriendo comunidades de esta delegación y hasta el momento los habitantes no le han tocado este tema en particular, pero reconoció que existe el interés y la inquietud de los habitantes para que se pudiera dar a lo que el candidato indicó que existe la apertura de su parte para si llevará a cabo.