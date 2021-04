“Celia discrimina a las minorías”: Beatriz León

Noticias

La candidata Beatriz León de Movimiento Ciudadano dijo en un video que Celia Maya, discrimina a las minorías. “Muchas veces las diferentes candidatas y candidatos al gobierno le dijimos que, no era ella sola, que no era la batalla entre ella y Mauricio, porque somos diez, porque todos tenemos voz y aún así no le importa. ¿Queremos esto para el gobierno?

En donde el día de mañana nos levantamos en voz y nos digan que no les importa, porque lo único que les importa es lo que ella y lo que todo el equipo de Morena cree. Hay un debate en donde los diez candidatos vamos a exponer lo que creemos que es bueno para nuestro estado, y no porque haya nacido de nuestra cabeza sino porque es el sentir social. Los invito a que se bajen de su camioneta a que salgan de su estudio donde creen que todos tenemos que girar y que conozcamos los verdaderos problemas de la gente que sepamos tocar las puertas, que sepamos aceptar los errores vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. A esto se le llama democracia”, Concluyó.

Hizo un recorrido por el municipio de Amealco.

Compartió en redes sociales: Porque en #Amealco y en todo #Querétaro la tercera vía es una realidad. No estamos condenados a elegir a los mismos de siempre, #MásValeCorregir que lamentar