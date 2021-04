“El IEEQ ha sido totalmente parcial”: Luis Carlos Arellano

Noticias

Luis Carlos Arellano el candidato de MORENA a Cadereyta que cedió su espacio a su esposa –Marelene Ocampo- para cumplir la paridad de genero, llamo –en un video- a apoyarla.

“Desde niño me he enfrentado a adversidades y circunstancias difíciles al igual que todos ustedes, hoy quiero decirles que sucede nuevamente por eso quiero ser yo quien se los diga, mis adversarios se empeñan que Morena y el cambio verdadero no llegue a Cadereyta, son muchos sus negocios e intereses que no les importa llegar a extremos para que no sea yo, Luis Carlos Arellano quien encabece esta contienda electoral abanderando a Morena”

Es necesario –dijo- hacer de su conocimiento las anomalías que hemos enfrentado desde el inicio de nuestro registro como planilla, comenzando por el Instituto Electoral que norma las reglas democráticas de este proceso que claramente ha sido parcial y ha obligado a mi remoción lo que nunca habíamos visto en la historia de nuestra tierra, lo que no terminan de comprender es que no se trata de mí, ni de una sola persona, se trata de miles de voluntades de hombres, mujeres, jóvenes que están hartos al igual que tú y yo de ver como saquean a nuestro pueblo.

Por eso hoy más que nunca, confirmo y reitero que estamos en el momento y lugar correcto, porque Cadereyta está listo para tener un cambio verdadero, uno en el que los protagonistas sean los ciudadanos y no los dueños de viñedos, juntos en Morena vamos a luchar hasta el último minuto por nuestro municipio, por sus sueños y por la esperanza de todo un pueblo que está cansado del cinismo y de la mafia.

“Quiero a esta tierra y a su gente trabajadora con todo mi corazón así que hoy les digo que el proyecto continua, nuestro equipo, nuestro trabajo y nuestra voluntad siguen adelante porque confió plenamente en cada uno de ustedes, en los lazos, fuerza y unidad que hemos construido en Morena para devolverle la grandeza y dignidad a nuestro Cadereyta, a partir de hoy nuestra campaña se fortalece con un escuadrón de mujeres que se conviertan en la bandera principal de este noble movimiento para quienes les pido su respaldo y voto de confianza como el que he recibido yo, a través de redes sociales en vivo, en la comunidad, en el barrio y en el mercado, juntos podemos hacer historia”

