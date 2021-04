“En Querétaro la prioridad será la educación”: Mauricio Kuri

El candidato se comprometió a crear una modalidad de becas para jóvenes que se encuentren en situaciones vulnerables

Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro, afirmó que jamás habrá un solo peso que se desperdicie, ni que sea tan redituable, como aquel que se destina al impulso de la ciencia y la enseñanza, por ello, se comprometió a poner como principal prioridad la educación de los niños y jóvenes queretanos con escuelas mejor equipadas y becas para todos.

“Tenemos que buscar sí el crecimiento económico y la salud, pero también urge que los chavos entren otra vez a clase, de verdad no se vale que pierdan esos años por cuestiones económicas y ahorita en educación tenemos muchos problemas. De entrada, va a haber más diferencia entre los que tienen con los que no, porque el que tiene internet va a tener más información que el que no y eso no es justo; tenemos que ir por todos los chavitos que se fueron de la escuela y no regresaron”.

En una reunión con líderes sociales de la delegación Felipe Carrillo Puerto, el candidato del PAN y Querétaro Independiente explicó que se necesita restablecer el sistema educativo de la nación, pues a más de un año de la pandemia, las instalaciones decayeron y la formación de muchos jóvenes se vio frenada, aunado a que las circunstancias económicas mermaron la formación de muchos.

“Algo que vamos a trabajar el presidente municipal y yo, es poner alarmas en todas las escuelas, para poder, junto con los vecinos, ayudarnos a que no se metan. Un chavito que está en la escuela, es un chavito que lo alejamos del crimen, por eso creo mucho en la educación y en la tecnología”.

Por lo tanto, y para que la falta de recursos no sea un impedimento para seguir estudiando, Mauricio Kuri se comprometió a crear una modalidad de becas para jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, para que retomen sus estudios a través del programa ‘Vuelve a la escuela’; y destacó la importancia de atender la infraestructura de los planteles toda la entidad.

Para consolidar esta meta y tener estudiantes de 10, dijo que se necesitan escuelas y maestros de 10, por lo que impulsarán el programa ‘Educación de 10”, que busca invertir en conectar a las escuelas con los hogares, a los hogares con las comunidades, a los estudiantes con las empresas y a las empresas con el mundo, a fin de adaptar la enseñanza a las necesidades actuales; así como apoyar a los menores de nivel básico con becas para que sigan sus clases.

Kuri González expuso propuestas en materia de salud como ‘Clínica en tu Casa’; en seguridad con el blindaje y digitalización de la entidad; así como la activación económica con el compromiso de hacer de Querétaro el centro del emprendimiento. Además, destacó los dos programas principales de su campaña enfocados al apoyo a las mujeres vulnerables a través de la ‘Tarjeta Contigo’, que ofrece mil 500 pesos; así como el ‘Seguro de Desempleo’ para quienes perdieron su empleo por cuestiones extraordinarias, con un beneficio de tres mil 500 pesos mensuales.

En este encuentro los habitantes solicitaron atender grandes retos en materia de seguridad con mayor presencia policial, más alumbrado público, así como atención en los fraccionamientos que no han sido entregados al municipio. También solicitaron mayor atención a los jóvenes que, por falta de oportunidades, no han tenido formación; así como proyectos de recreación para este sector a través de muros en blanco para desarrollar arte urbano.

