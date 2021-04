“Facilidades para la apertura de industrias y empresas”: Juan Carlos Martínez

Noticias

Recorrió la planta recicladora REMETA donde destacó que el trabajo del sector industrial es importante para generar empleos bien remunerados y con seguridad social, pero principalmente industrias limpias y que reduzcan el consumo de agua para su funcionamiento.

Reconoció el crecimiento del sector industrial y de manufactura en Querétaro, el cual se ha logrado gracias a la importante ubicación con la que cuenta el estado.

Juan Carlos Martínez aseguró que durante su administración habrá facilidades para la apertura de industrias y empresas, principalmente sectores de aprovechamiento o que no exploten recursos naturales como el agua.

Afirmó que de acuerdo a su experiencia como empresario los gobiernos ponen trabas o buscan obtener algún beneficio de los inversionistas, por lo que en su administración estás prácticas serán erradicadas.

“Como empresario me empecé a dar cuenta que en Querétaro hay un desconecte total entre las autoridades, el gobierno, la parte obrera, la parte trabajadora y la parte de la iniciativa privada, que todo es a base de extorsiones, para construir algo tienes que ser amigo de alguien, todo son trabas y las cosas no deberían de ser así”.

Juan Carlos Martínez candidato de Fuerza por México