Querétaro pasa a Escenario A

*La decisión fue tomada con base en la disminución sostenida de casos en el estado

Noticias

El Comité Técnico de Salud determinó que el estado de Querétaro transitará al Escenario A, a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, este viernes 23 de abril.

Los integrantes del Comité tomaron la decisión luego de analizar el comportamiento de la pandemia por COVID-19 entre la población queretana y, en congruencia con el índice de modulación de casos, evaluaron que se ha registrado una disminución sostenida en sus principales indicadores, tales como el promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria.

Las medidas correspondientes al Escenario A se mantendrán vigentes al menos hasta el próximo domingo 9 de mayo; el Comité realizará una evaluación permanente y la continuidad en dicho escenario dependerá de la actuación responsable de los diferentes actores de la sociedad, del respeto a las medidas sanitarias para mitigar la transmisión y del propio comportamiento de la enfermedad

El Escenario A tiene como objetivo permitir a la población avanzar hacia la nueva realidad con un enfoque congruente y sentido de corresponsabilidad para acelerar la recuperación económica del estado, privilegiando, en todo momento, la salud de las personas.

El Comité Técnico de Salud acompañó esta decisión con un llamado a no confiarse, a no bajar la guardia y a permanecer atentos a los efectos que podría tener el incremento de la movilidad social en el comportamiento de la enfermedad, sobre todo ante la proximidad de celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres; “el tránsito hacia el Escenario A no quiere decir que el fenómeno se encuentre contenido”, aclararon.