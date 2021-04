Quería gasolina gratis

Conductor fue perseguido por policías de San Juan del Río, luego de que se fuera de una gasolinera sin pagar el tanque lleno y siete garrafas de combustible.

Por Nicasio Mendoza

Noticias

Sujeto que manejaba una camioneta, trató de huir sin pagar siete garrafones de gasolina de una estación de servicios automotrices en el municipio de San Juan del Río, originando una breve persecución por parte de policías municipales.

Se conoció que el conductor de una camioneta tipo pick-up, marca Ford, tipo F150, en color blanco, sin placas de circulación, arribó a una estación de gasolina, ubicada sobre la avenida Universidad, en la colonia Granjas Banthí, en donde pidió llenar siete garrafones de gasolina y el tanque de su camioneta.

No obstante, una vez que fue atendido, para no realizar el pago, el conductor huyó del lugar, llevándose en combustible la cantidad de 2 mil 500 pesos, por lo que el despachador afectado solicitó el apoyo al número de emergencias 9-1-1, llegado al lugar de inmediato los elementos policiales que al saber lo ocurrido se dieron a la tarea en la búsqueda de dicha camioneta, la cual no avanzó mucho pues sobre la misma avenida, a cerca de un kilómetro de distancia, la camioneta fue alcanzada y asegurada por un cerco policial.

El conductor fue detenido y llevado ante la autoridad competente en la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde un juez será quien decidirá su situación legal, en tanto la camioneta y el combustible fueron trasladados en una grúa a los patios de la misma dependencia, posteriormente sería llevada a un corralón, en tanto se deslindan responsabilidades.

