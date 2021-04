Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Noticias

Luis Nava (PAN)



El candidato común del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia municipal, Luis Nava, planteó la ampliación del Programa de Transporte Escolar Gratuito, Programa Arrancando Motores, becas al extranjero por mérito académico, Parque Extremo, Centro de Innovación y Creatividad QREO, entre otras propuestas

Durante un encuentro con jóvenes, el candidato común del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, afirmó que al sector se le dará las herramientas necesarias para que cumplan todo lo que se propongan, “aquí no cortamos alas, aquí las hacemos crecer”, aseveró.

Dentro de las propuestas que anunció para todas las y los jóvenes que viven en el Municipio de Querétaro, Luis Nava dijo que se ampliará aún más el Programa de Transporte Escolar Gratuito, evitará la deserción escolar con el Programa “De la escuela nadie se baja” y anunció el Premio Municipal al Esfuerzo Académico, que dará becas para las mejores universidades de México y el mundo.

Acompañado por su esposa Arahí y su hija Regina, Nava Guerrero rechazó poner etiquetas a los jóvenes o estigmatizarlos. “Ustedes son parte sustancial de mi proyecto que busca la mejora continua de la ciudad. Su talento, creatividad e innovación, nos demuestra que el orgullo y futuro de éxito de Querétaro nada ni nadie nos lo puede arrebatar”.

En tanto, una de las propuestas más aplaudidas fue el anuncio del “Parque Extremo”, que estará especializado para realizar Skate, BMX, Skate line, ParKour, Breakdance y artes marciales mixtas. Señaló que estas alternativas son parte de un esquema de prevención, ofreciendo oportunidades a los jóvenes para que la delincuencia no sea una opción.

Para aquellos que buscan iniciar o consolidar su propio emprendimiento, el candidato de Acción Nacional presentó “Arrancando Motores”, un programa de acompañamiento integral para jóvenes emprendedores. Además de la puesta en marcha de QREO, que será un centro para la innovación y la creatividad.

En su intervención, los jóvenes asistentes señalaron que hoy el Internet más que un gusto es una necesidad. Y para cumplir con esta expectativa, Nava dijo que continuará el proyecto para hacer de Querétaro la ciudad mejor conectada de México con Internet público, instalando 1500 km de cableado subterráneo de fibra óptica.

Asimismo, propuso integrar Primeros Auxilios Psicológicos al 070 para que los jóvenes reciban apoyo cuando lo necesitan, así como más espacios deportivos y con más oferta de actividades en un esquema llamado “Ejercicio para Todos”.



Arturo Maximiliano (MORENA)



La seguridad es una demanda generalizada entre la población del municipio de Querétaro y deberá atenderse con inversión suficiente, capacitación y la dirección de perfiles expertos en el tema, señaló el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García Pérez.

Al reunirse con habitantes de la colonia Cimatario, afirmó que no hay una sola reunión donde no se exponga este problema, ya que “todas las colonias tienen una demanda en el tema de seguridad”, así que se necesita una intervención directa de la autoridad municipal, con el apoyo de otras instituciones.

Ante los ciudadanos que se reunieron para dialogar con el candidato, Arturo Maximiliano se refirió a que la seguridad se basa en tres pilares, como la fuerza que debe tener equipamiento, capacitación y suficientes patrullas con la tecnología necesaria.

“Bajo el principio de que el que ejerce autoridad tiene que ser más fuerte que el que quiera delinquir, ahí sí hay que meterle. Inteligencia, capacitación, tecnología, armando, sí forma parte y es importante tenerlo bien afinado, la otra es la vinculación con todo el poder público, hay que tener ahí una apertura y el tercero, que es bien importante, es la parte del bienestar social, como los espacios, inclusive, de esparcimiento, no necesariamente de deporte, todo esto lleva a una política de desarrollo social”, afirmó Maximiliano García.

Subrayó que para dirigir todas esas acciones se necesitan perfiles con experiencia y probados en el ámbito de la seguridad, porque se trata de un espacio estratégico para fomentar el desarrollo económico y social del municipio de Querétaro.

Además, el candidato de Morena insistió que se necesita un buen vínculo entre las autoridades municipales, gubernamentales y federales para afinar bien la estrategia de seguridad, así como dar acceso a la cultura, al deporte, al esparcimiento y a una mejor calidad de vida.



María Alemán (PRI)



María Alemán Muñoz Castillo, candidata del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, anunció acciones para reactivar la economía a fin de evitar que tanto locatarios como empresarios sigan cerrando sus puertas y recortando empleos.

Durante su recorrido por el mercado Josefa Ortiz de Domínguez, “La Cruz” y por diversos negocios de la capital, María Alemán, aseguró que la pandemia ha sido la causa mayor de la grave crisis, “no se puede abandonar a la gente cuando más necesitan el apoyo”.

En su visita escuchó las necesidades de la gente y reafirmó su compromiso por seguir trabajando. “Llevamos 12 años escuchando a las y los ciudadanos, conocemos sus problemas, pero ahora con la pandemia todo se ha recrudecido y no ha habido respuesta por parte del ayuntamiento, esto ha hecho que las cosas empeoren.”

Aseguró que el objetivo principal para recuperar al municipio es devolverle la certeza a la gente y el rumbo económico al municipio a través de estrategias y reglamentos claros que permitan dar a conocer la forma de operar de manera segura y se apoyará a cada negocio para que pueda seguir produciendo.

“Necesitamos dar apoyos específicos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan seguir operando y superar la crisis ocasionada por la pandemia; además de acciones que garanticen su reactivación como la extensión de plazos en Licencias de Funcionamiento y Construcción; empleo temporal; compra municipal a proveedores locales; reducción de la brecha digital para negocios y fomentar las redes locales de consumo. El municipio debe generar sus compras dentro del municipio, debe apoyar la reactivación y facilitar el canal para que los negocios puedan recuperarse.”

María Alemán aseguró que su estrategia de apoyo a negocios consiste en reducir costos y aumentar apoyos.

Finalmente, recalcó que su gobierno no estará detrás de los escritorios y que personalmente supervisará que la ciudad tenga una reactivación que dé pauta al desarrollo y a la creación de empleos.



Carlos Rentería (RSP)



El candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro por RSP Carlos Rentería, estuvo en entrevista en Magazine TV Querétaro donde habló de estar convencido de que lo que está haciendo Arturo Maximiliano candidato a la Presidencia Municipal por Morena, es una simulación para confundir al electoral. Mencionó que el gobierno de Morena se va a dar cuenta que están en un juego en donde uno de los orgánicos no saldrá beneficiado en este proceso y que al enfrentarse con la boleta la única opción que tendrán es votar por alguien de Acción Nacional.

Comentó que a pesar de las estrategias que toman estos partidos, la ciudadanía debería buscar otras opciones como votar por el partido RSP que representa el verdadero cambio en el municipio.

Reconoció que hay una parte del municipio que se ha desarrollado, sin embargo, está “el otro Querétaro” donde hay un rezago en materia de infraestructura o carecen de servicios y que su propuesta principal es “achicar” esta desigualdad.