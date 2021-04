Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Noticias

Luis Nava (PAN)

Reunió a más de 150 adultos mayores en video conferencia para no arriesgar la salud de ninguno. “Su salud es más importante que las campañas y no los voy a arriesgar”, expresó.

Propuso 2 nuevas casas del adulto mayor, crecer la atención y crear el programa “Médico a tu casa, VA”, transporte gratuito para llevarlos y traerlos a la casa del adulto mayor, apoyo a adultos mayores emprendedores, entre otros.

“A nuestros adultos mayores no los vamos a dejar solos, de eso yo me encargo” afirmó en reunión virtual con más de 150 adultos mayores y sus familias, el candidato del PAN y Querétaro Independiente, Luis Nava, quien para no arriesgarlos, les presentó en video conferencia sus propuestas en las que se destacan dos nuevas casas del adulto mayor, médicos en su domicilio y transporte gratuito para llevarlos y traerlos de los clubes a sus domicilios.

“Personalmente pedí reunirnos vía Zoom en conferencia a distancia para no arriesgar a ninguna ni a ninguno de nuestros adultos mayores, porque son más importantes ustedes que las campañas y no los voy a arriesgar. Sepan que nunca los dejaré solos y que para ustedes tengo un profundo respeto y agradecimiento, por todo lo que han hecho para la grandeza que hoy tiene Querétaro”.

Afirmó que se fortalecerán todos los programas del Municipio de Querétaro que atienden a nuestros adultos mayores, iniciando por la salud, vamos a crear el programa “Médico a tu casa, VA”, con la atención, acompañamiento y seguimiento a adultos mayores en el seguimiento de enfermedades como diabetes e hipertensión.

“Vamos a fortalecer la atención de adultos mayores, muchos ya están en clubes de adulto mayor, pero por condiciones de pandemia hemos puesto restricciones. Una vez que haya pasado la vacunación, vamos a retomar la propuesta. Vamos a poner transporte para que al menos una vez a la semana puedan ser trasladados a las casas del adulto mayor”.

Anunció como propuesta la construcción de al menos 2 nuevas casas del adulto mayor, una en la zona de la Delegación Félix Osores y la otra se elegirá en conjunto donde la quiera el Sindicato de Jubilados. De igual forma se ampliarán las instalaciones que hay en Felipe Carrillo Puerto y se pondrá especial atención en nuestros adultos mayores de Santa Rosa Jáuregui.

Escuchó a los adultos mayores que participaron con sus ideas que dijo, se convertirán en hechos y acciones de gobierno, “por eso daremos apoyos a nuestros adultos mayores emprendedores que iniciaron un negocio o tienen un oficio, adecuaremos más espacios, salones de cómputo y talleres para cuidar y apoyar la salud de nuestros adultos mayores”.

Luis Nava les agradeció porque han dado todo por nosotros y ahora llegó la hora de retribuirles su ejemplo y su esfuerzo: “Ustedes son la voz de la experiencia, los cimientos de nuestra ciudad, los que pusieron el ejemplo, ¡Por su bienestar! ¡Va!”.

Cabe mencionar que en este sexto día de campaña, el candidato Luis Nava inició con un recorrido por la colonia Reforma Agraria, donde saludó a vecinos, presentó sus propuestas para brindarles un mejor entorno en sus calles y escuchó las ideas para construir entre todos una mejor ciudad que seguirá mejorando.

Al medio día, Luis Nava acompañó al candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri, quien presentó aquí en la capital su propuesta para el Deporte, en el que con la presencia del panista Santiago Creel Miranda y liderazgos del deporte en la entidad, reconoció en Kuri la visión para impulsar el deporte y los valores en Querétaro como estrategia clara de prevención, desarrollo social y humano para todas las familias queretanas.

Arturo Maximiliano García (MORENA)

Ofreció apoyos y atención al sector obrero y campesino, para resolver las carencias de la clase trabajadora, así como atender la necesidad de espacios para realizar deporte, el acceso a la tecnología y a la cultura, además de mejorar la seguridad y los servicios públicos.

Invitó a los empresarios y trabajadores a pensar bien su voto, buscar las propuestas honestas y darle la oportunidad a Morena para gobernar Querétaro.

“A lo que me puedo comprometer es a conservar estas tres características en las propuestas: congruentes con lo que Querétaro necesita y con lo que ustedes también demandan, que sean entendibles y que sean factibles en términos económicos y jurídicos. Detectemos cuando hay honestidad en la propuesta porque no siempre el que ofrece más, es el que lo va a otorgar”, declaró.

Durante el encuentro, el Secretario Estatal de la CROC, Antonio Hernández Oviedo, afirmó que esta confederación es uno de los primeros generadores de la economía local y por eso es importante generar los canales de la comunicación con el candidato de Morena, con el fin de tomar una decisión el día de la elección “y de ser así, contar con el apoyo de esta central obrera en el proyecto de Arturo Maximiliano García”.

Durante el diálogo con Maximiliano García, pidieron más seguridad en las calles y colonias, opciones de transporte público, seguridad social, al igual que mejores espacios públicos para el deporte y la creación.

La CROC representa a más de 250 empresas en todo el estado, que aglutinan a 9 mil 862 personas, 5 mil 356 de esos trabajadores en el municipio de Querétaro, que laboran en diferentes sectores.

María Alemán (PRI)

Aseguró que es tiempo de reactivar a los pequeños negocios y los mercados a fin de apoyar la economía circular, familiar y devolverle el rumbo económico a la ciudad de abajo hacia arriba.

Durante su recorrido en los tianguis los Pirineos y el Cuicatecos, María Alemán coincidió con los locatarios sobre la necesidad de que la ciudad retome su rumbo y el municipio apueste por el desarrollo de todos los sectores y no solo enfocado a uno como sucede actualmente. “La reactivación de abajo hacia arriba, negocio por negocio.”

Explicó la importancia de darle mayor mantenimiento a los mercados a fin de que se conserven y nuevamente sean un lugar confiable, “se tienen que reforzar las medidas de sanidad para que la gente acuda tranquila a comprar y no tenga miedo de contagiarse de covid-19; además, debemos de utilizar estrategias para reactivarlos y evitar que sigan en esta crisis.”

Diversos comerciantes manifestaron su descontento con la autoridad actual quien se ha mostrado indiferente ante este sector quien ha resultado gravemente afectado por la pandemia.

La candidata a la Presidencia Municipal de Querétaro reafirmó su compromiso de que en su gobierno nadie se quedará atrás resaltando que la reactivación se tiene que llevar de abajo hacia arriba y se tiene que dar negocio por negocio, sector por sector. “Nosotros vamos a trabajar para que todos estemos bien y no solo un sector, no se puede seguir privilegiando a unos cuantos porque la ciudad la conformamos todos los que la habitamos.”

Lamentó que el alcalde con licencia esté buscando su reelección y prometiendo lo que no hizo en tres años luego ante la queja de diferentes comerciantes quienes denunciaron que con la pandemia el ayuntamiento no solo los ignoró sino que los dejaron solos y muchos de ellos no pudieron sobrevivir a la crisis.

Finalmente, Alemán Muñóz Castillo se comprometió con los comerciantes y pequeños empresarios a implementar desde el inicio de su gobierno una estrategia de reactivación económica a corto plazo donde fomente el consumo de los productos locales de parte del municipio y se implementen programas de apoyo para rescatar a este sector.

Jaime García Alcocer (PVEM)

Prometió que en su gobierno se enfocará en la seguridad, rehabilitación de calles, educación, recolección de basura y más.

Compartió en redes sociales: Santa Rosa, El Pinto, San Roque, El Tepe, San José el Alto, Satélite, Las Américas y más colonias he visitado en esta primera semana de mi campaña. ¿Y saben qué? Veo a la gente inconforme y enojada con el gobierno actual.

Muchas personas me comentan que los políticos sólo van a hacer campaña y después se olvidan de ellos.

Yo les PROMETO una cosa: eso no sucederá cuando esté en la presidencia municipal. Y la palabra es lo único que tiene una persona.

Seguridad, rehabilitación de calles, educación, recolección de basura y más es en lo que me voy a enfocar en mi gobierno. ¡ATRÉVETE A CAMBIAR!

Vanesa Garfias (PRD)

Presentó la creación de la Secretaría de la Igualdad, se encargará de fortalecer e impulsar políticas públicas para erradicar todo tipo de discriminación.

Compartió en redes sociales: En reunión virtual con jóvenes del Observatorio Juvenil por la No Discriminación y SOS Discriminación Internacional Querétaro, presenté la creación de la Secretaría de la Igualdad, se encargará de fortalecer e impulsar políticas públicas para erradicar todo tipo de discriminación