“Revisaremos las tarifas y cobros de agua”: Celia Maya

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, escuchó las necesidades de la comunidad de Pueblo Nuevo.

La candidata, Celia Maya dijo que uno de los principales puntos en su propuesta de gobierno es atacar la desigualdad económica que tenemos en Querétaro.

En su discurso habló de la atención médica que necesitan las y los queretanos, la falta de infraestructura educativa para mejorar la educación; “Necesitamos apoyar a nuestros profesionistas e invertir en investigación, hace unas semanas la UAQ salió a pedir apoyo por falta de presupuesto para el desarrollo de su vacuna. Nosotros vamos apoyar a la investigación”, se comprometió.

Sobre el tema del agua la candidata a la gubernatura comentó tenemos un programa para la distribución del agua en Querétaro: “Revisaremos las tarifas y cobros, pues nos preocupa el agua y tendremos un programa al respecto. Lo implementaremos con cosecha de agua y regulación las nuevas construcciones para que tengan techos, que puedan recolectar el agua de lluvia. Y lo complementaremos en el campo con un programa de bordos. Los vamos a rehabilitar, porque necesitamos recuperar Querétaro”, declaró.

En lo político, Celia Maya García dijo el gobierno que quiero constituir deben de ser una nueva clase política, responsable en todo tiempo y de servicio a la gente.

Por último, les recordó que la gente cada vez tiene más conciencia de la respuesta que deben de tomar para votar y les pidió que no tengan miedo a tener el Querétaro que siempre han soñado.

Elvia Montes aseguró; “Celia Maya va ganar y va ser nuestra próxima gobernadora, urge un cambio para Cadereyta, y para el distrito XIV. La queja del agua es inminente, y nuestra candidata a la gubernatura tiene propuesta y es la mejor opción”.

Por su parte, Salomón García afirmó nosotros luchamos por el bienestar de la gente por eso hoy todos van a votar por MORENA, para presidenta municipal, gobernadora y diputado federal.

Lupita Ledezma agradeció la visita de Celia Maya y demás compañeros de partido, pues recordó los principios de MORENA; no mentir, no robar y no traicionar. Después presentó a su equipo de apoyo y se comprometió a defender el voto de los ciudadanos con la propuesta de la Cuarta Transformación.