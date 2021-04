“Vamos a sentar las bases para la economía verde”: Mary Ibarra

Noticias

“Vamos a sentar las bases para la economía verde, la cual tiene que ver con una sociedad que utilice cada vez menos los combustibles fósiles, que sea socialmente inclusiva, que genere empleos decentes y con salarios justos, para que se vaya generando el desarrollo sustentable que necesita el estado de Querétaro”, puntualizó María de Jesús Ibarra candidata del PES a la gubernatura

Al participar en la Semana Política-Electoral de este órgano colegiado, Mary Ibarra enfatizó que si bien es importante el desarrollo que ha presentado el estado desde hace tres sexenios, “es ya momento de que se aplique la economía verde en las políticas públicas para que se dé el desarrollo sano y sostenido que urge se aplique y no se lamente en un futuro por omitir estas medidas medioambientales”.

Recordó que cuando fungió como diputada local tuvo la oportunidad de trabajar con este órgano colegiado y el de Ingenieros Civiles para la revisión y actualización del Código Urbano y la Ley de Obra Pública, donde su conocimiento especializado fue fundamental para este trabajo legislativo; por lo que convocó a este gremio a “que se involucren con lo que tiene que ver con sustentabilidad ambiental y, obviamente, con la actualización de la normatividad ambiental; que es de su interés, porque hay disposiciones específicas que se tienen que cumplir cuando se hace un desarrollo inmobiliario, cuando se hace obra pública, los estudios de impacto ambiental, las forestaciones y reforestaciones”, cuestiones que son indispensables para que se dé un verdadero desarrollo económico sustentable.

La candidata del PES a la gubernatura del estado subrayó que es de suma importancia la colaboración de órganos especializados para la planeación urbana, la elaboración de programas y reglamentos, también dijo que “otros temas como la generación de ciudades sostenibles e inteligentes, vivienda sustentable, transición energética, todo esto, ya no puede esperar (…) los gobiernos no están cumpliendo con sus facultades en materia ambiental y son temas impostergables, que ya no podemos soslayar y requerimos de toda la participación y el apoyo que se pueda dar a quien logre encabezar un gobierno”.

Posteriormente, la candidata del PES a la gubernatura del estado al darles a conocer sus propuestas, señaló que van dirigidas a todos los queretanos, pero serán prioritarias seguridad, salud y la reactivación económica, “que por la pandemia son las áreas que se hay visto mayormente afectadas y por eso estamos proponiendo el Seguro del Desempleo, en donde precisamente la industria de la construcción ha sido impactada”.

Agregó que otra propuesta es la reestructuración completa de la administración pública, la creación de las Secretarías del Medio Ambiente, así como la del Adulto Mayor, con la aportación de la Agenda Feminista está también la Secretaría de la Mujer, “conforme vamos teniendo acercamientos con los diferentes sectores vamos enriqueciendo la propuesta y vamos analizando cómo tener un plan de trabajo más integral, donde se puedan incluir las propuestas tan importantes que nos están haciendo llegar”.

En este sentido, informó a los arquitectos que otra de sus propuestas en cuanto a salud es garantizar el acceso al tratamiento médico a las personas que lleguen a infectarse por el Covid-19; “porque a pesar de la actividad importante del sector salud, no se brinda apoyo en medicamentos, el cual tiene un costo de hasta 10 mil pesos”; así como otra de las propuestas es la referente a la inclusión laboral a las personas con discapacidad y el fomento de los valores de la familia.

Mary Ibarra además indicó a este órgano colegiado que el Partido Encuentro Solidario se centra en trabajar por evitar la polarización de la sociedad, “porque consideramos que nos está haciendo mucho daño a todos los mexicanos y las propuestas están dirigidas a buscar la reconciliación; pero. sobre todo, encaminadas a tener un mejor gobierno y buscar el progreso de todos los queretanos.

Finalmente, aseguró que las y los candidatos del PES somos ciudadanos que vamos a seguir trabajando nos favorezca el resultado de las elecciones o no, “somos ciudadanos responsables que queremos incidir en la toma de decisiones; por lo que requerimos de la colaboración de los académicos, colegios para ir haciendo mejores propuestas que se refleje en el desarrollo real para tener un Querétaro sostenible”.

Vamos a sentar las bases para la economía verde, la cual tiene que ver con una sociedad que utilice cada vez menos los combustibles fósiles puntualizó María de Jesús Ibarra candidata del PES a la gubernatura