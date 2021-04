Adiós amigo y maestro Charol

Noticias

No pararon las rotativas porque la vida sigue, pero en ellas, desde su primer momento en Noticias, no hay tornillo, motor, rodillo o malla, que no haya pasado por tus manos, porque la historia impresa del Querétaro desde el Amanecer hasta nuestros días, tuvo que pasar por tus ojos, por tus manos, por tus órdenes para que saliera cada día la edición por eso Querétaro te debe tanto.

Don Manuel Ramírez Espinoza, “El Charol”, pilar de Noticias de Querétaro.

Siempre se recordará su andar por las rotativas, revisando las láminas en la mesa de luz con su mirada escudriñadora antes de colocarlas en la Harris que quiso tanto.

Don Manuel Ramírez Espinoza, “El Charol”, pilar de esta Casa Editorial, falleció ayer a los 85 años de edad y con él se cierra una importante etapa de los grandes pioneros del periodismo en Querétaro.