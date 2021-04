Descanse en paz

Adiós amigo y maestro Manuel Ramírez “Charol”

Descansa en Paz don Manuel Ramírez Espinoza, Maestro Charol.

Noticias

No pararon las rotativas porque la vida sigue, pero en ellas, desde su primer momento en Noticias, no hay tornillo, motor, rodillo o malla, que no haya pasado por tus manos, porque la historia impresa del Querétaro desde el Amanecer hasta nuestros días, tuvo que pasar por tus ojos, por tus manos, por tus órdenes para que saliera cada día la edición por eso Querétaro te debe tanto.

Tal vez las nuevas generaciones tengan al periódico El Amanecer como una referencia y Don Manuel Ramírez Espinoza, El Charol; llegó desde su natal Aguascalientes a vivir a Querétaro, a instalar la maquinaria de ese rotativo, único en la entidad.

Ahí conoció a Don Manuel Paredón, a quien recibió a los 15 años para trabajar en la imprenta, ahí conoció al Lic. Rogelio Garfias Ruiz y con el emigró a Diario de Querétaro y posteriormente a Noticias, su casa editorial por siempre.

Don Manuel Espinoza ya tenía los pasos cansados y los ojos vivaces, caminaba de preprensa a la imprenta unos cuantos pasos, pero lo hacía diario, su presencia es así, así el recuerdo de su andar, de su mesa de luz para revisar las láminas antes de ser colocadas en las rotativas; su mirada escudriñadora para determinar si no estaba movido el registro, o cargada alguna tinta, parecía tener las métricas y los matices en la retina.

Sus gritos para dar las órdenes partían la noche pero sólo así se hacía entender en medio del ruido de la producción en las rotativas.

Para quienes trabajamos en Noticias su espacio está intocado, sus herramientas; su imagen, sus gafas tan inseparables como sus zapatos de charol y el recuerdo de sus sonrisas traviesas, cuando estaba por gastar alguna broma.

Don Manuel es un hombre conocido porque forjó su leyenda como maestro de los talleres, como formador de trabajadores; como mentor del deporte con sus equipos de beisbol.

Con 85 años y algunas comorbilidades enfrentó a la COVID-19, luchó contra ella, resistió, hasta que su cansado cuerpo, ayer decidió cerrar su edición.

Descansa en Paz don Manuel Ramírez Espinoza, Maestro Charol, contigo se cierra una importante etapa de los grandes del periodismo en Querétaro.

Que el Señor te tenga en su Gloria.