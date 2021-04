Disminuye carencia educativa en Querétaro

Por Tina Hernández

De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la población con rezago educativo en Querétaro disminuyó 5.6 por ciento, entre los años de 2008 y 2018.

Los puntos porcentuales a la baja, en términos absolutos, señalan que 54 mil 400 personas en rezago educativo lograron salir de esta condición, pues se sabe que en 2008, 364 mil 700 personas contaban con educación trunca, en comparación con las 310 mil 300 personas que se identificaron en 2018.

“De los componentes de la carencia por rezago educativo destaca el de población de 16 años o más nacida a partir de 1982, el cual disminuyó 8.1 puntos porcentuales entre 2008 y 2018”.

El rezago educativo a la cuando las personas que tiene de tres a 15, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal; cuenta con fecha de nacimiento antes de 1982 y no tiene el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa) y nacidos a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

El abatimiento del rezago educativo en Querétaro corresponde al promedio nacional, pues la media en el país es una disminución de 5.1 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 21.9 por ciento a 16.9 por ciento.

“En 2018, el porcentaje de la población con rezago educativo en Querétaro fue 2.1 puntos porcentuales menor que el porcentaje nacional. Ese mismo año, el estado ocupó el lugar 21 entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta carencia”.