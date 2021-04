Evitar falsa seguridad ante Escenario A

La pandemia en Querétaro puede ir al alza

Por Tina Hernández

Ante la transición que se dio este viernes al escenario A de modulación, las autoridades de salud del estado pidieron a la población evitar la falsa seguridad pues la pandemia aún está vigente, y esta podría repuntar si se abandonan las medidas de seguridad sanitaria.

El Comité Técnico de Salud determinó, este viernes, el ingreso al escenario A, el cual significa mayor movilidad, la extensión de horarios en las actividades cotidianas y mayor flujo de personas en espacios.

“Recuerda lo que sucedió en chile o Uruguay, países con un gran avance en vacunación, que tuvieron una falsa percepción del riesgo porque creyeron que estaban inmunes, y en el transcurso de un mes enfrentaron la peor ola desde que inició la pandemia”.

De acuerdo con el Índice De Modulación (IDM) del gobierno del estado se compartió con la población tomar al escenario A como una oportunidad para fortalecer el entrenamiento social, que permita dar el paso hacia a la nueva normalidad.

Asimismo se exhortó a la población a trabajar en la disciplina en el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, y con ello dar pauta a una situación de contagios.

“Fortalece tus criterios no bajes la guardia, y entiende que en estos momentos el riesgo está en la inercia… sales y te cuidad y de pronto se te antoja hacer algo que no tenías planeado y ese permiso termina por ponerte en riesgo que no necesitas ni tener ni experimentar.