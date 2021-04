“Garantizó que se recuperará el rumbo y la alegría de la ciudad” : María Alemán

Noticias

La candidata a la Presidencia Municipal de Querétaro, María Alemán Muñóz Castillo, aseguró que es tiempo de reactivar a los pequeños negocios y los mercados a fin de apoyar la economía circular, familiar y devolverle el rumbo económico a la ciudad de abajo hacia arriba.

Durante su recorrido en los tianguis los Pirineos y el Cuicatecos, María Alemán coincidió con los locatarios sobre la necesidad de que la ciudad retome su rumbo y el municipio apueste por el desarrollo de todos los sectores y no solo enfocado a uno como sucede actualmente. “La reactivación de abajo hacia arriba, negocio por negocio.”

Explicó la importancia de darle mayor mantenimiento a los mercados a fin de que se conserven y nuevamente sean un lugar confiable, “se tienen que reforzar las medidas de sanidad para que la gente acuda tranquila a comprar y no tenga miedo de contagiarse de covid-19; además, debemos de utilizar estrategias para reactivarlos y evitar que sigan en esta crisis.”

Diversos comerciantes manifestaron su descontento con la autoridad actual quien se ha mostrado indiferente ante este sector quien ha resultado gravemente afectado por la pandemia.

La candidata a la Presidencia Municipal de Querétaro reafirmó su compromiso de que en su gobierno nadie se quedará atrás resaltando que la reactivación se tiene que llevar de abajo hacia arriba y se tiene que dar negocio por negocio, sector por sector. “Nosotros vamos a trabajar para que todos estemos bien y no solo un sector, no se puede seguir privilegiando a unos cuantos porque la ciudad la conformamos todos los que la habitamos.”

Lamentó que el alcalde con licencia esté buscando su reelección y prometiendo lo que no hizo en tres años luego ante la queja de diferentes comerciantes quienes denunciaron que con la pandemia el ayuntamiento no solo los ignoró sino que los dejaron solos y muchos de ellos no pudieron sobrevivir a la crisis.