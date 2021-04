“Me reconocen por defender la vida”: Elsa Méndez

Por Aracely Tovar

Noticias

De resultar favorecida con el voto de los ciudadanos, la candidata independiente al VI Distrito Local, Elsa Méndez Álvarez, se compromete a inmediatamente presentar proyectos de ley en favor de la familia.

“Presentaré los proyectos de ley correspondientes a mis propuestas de campaña, pero también incluiré algunas que nos han solicitado los ciudadanos durante estos recorridos, donde todos coinciden que tenemos que fortalecer a la familia”, expresó Méndez Álvarez.

Resaltó que para los políticos las familias queretanas deben ser su prioridad y trabajar en favor de ellas, siempre respetando sus reglas y formas de convivencia, pero también apoyándola en los retos a los que se enfrentan a diario en materia educativa, de salud y de economía.

“En mis recorridos la gente me ha hecho sentir muy bien, cuando llego a cualquier lugar me da gusto que me reconozcan por ser la política que defiende la vida no solo en Querétaro si no en todos aquellos lugares donde han tratado de vulnerarla”, señaló.

Finalmente comentó que ha tenido una gran aceptación en esta primera semana de campaña donde la gente se ha ido sumando a sus pronunciamientos y propuestas, por lo que aseguró que seguirá firme en sus convicciones e ideales.