Nuestros datos personales ya los tiene el Estado: Ricardo Cárdenas

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Nuestros datos personales, laborales, biométricos, culturales, de ideología y de religión, ya se encuentran en las estructuras del Estado; todos los encontramos en infinidad de instituciones y a disposición de autoridades y del crimen organizado, declaró Ricardo Cárdenas Gracia, abogado penalista.

Ya se tiene el registro de todos nuestros datos, preferencias. Y más allá de si viola o no la Constitución el padrón de usuarios de teléfonos celulares, dijo, habría que dejar claro el aspecto de la privacidad, si yo quiero registrar mis datos biométricos tengo que hacerlo en forma voluntaria, y si tengo derecho humano a hacerlo, también lo tendría a retirarlo en cualquier momento.

Sin embargo, el abogado penalista señala que no se ha definido qué datos biométricos se van a registrar. Y si no se hace con el consentimiento de la persona y no se le permite la cancelación de los mismos, entonces la ley sería inconstitucional y violentaría gravemente la privacidad, nuestro derecho humano a tener nuestros datos y comunicaciones bajo reserva.

Lamenta que no se conozca todavía la exposición de motivos de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones, no sabemos si es una ley necesaria, idónea, si se justifica, y si será lo menos lesiva para la sociedad.

Recordó que con el desarrollo de los teléfonos móviles la ciber delincuencia se ha disparado, ante lo cual, se han hecho esfuerzos internacionales muy importantes como el Convenio de Budapest, donde a través de lineamientos se han clasificado básicamente dos tipos de delitos, los propiamente informáticos, y todos aquellos delitos que se pueden cometer por medio de ciber espacio.

Son todos los que están en el Código Penal de las entidades federativas, el Código Penal federal, leyes internacionales, leyes especiales, en todas y cada una de sus modalidades, derivado del gran número de delincuentes relacionados con el ciber espacio, que son verdaderos profesionales, capaces de canjear hasta estructuras de seguridad, estructuras bancarias.

Puntualizó que los delitos informáticos están relacionados con todos los ataques a las vías informáticas, la intromisión, el sabotaje, el uso, la modificación de datos y la destrucción de datos. Y los delitos que se pueden cometer por medio de un teléfono van desde el robo, la extorsión, fraude, secuestro.

Cárdenas Gracia apunta sin embargo que en la comisión de los delitos tan responsables somos los ciudadanos que usamos un teléfono celular, como las autoridades que no cuentan con las estructuras de seguridad necesarias.

Pero es difícil encontrar la solución a esta problemática, más aún si consideramos que pocos son los usuarios que cuentan con los elementos para detectar algún posible ilícito, aunado a la pobreza extrema, que siempre buscan los delincuentes atravesar a través de ofertas, de regalos, de timarnos, y establecer conductas muy delicadas.

Por otro lado, a nivel internacional países como el Reino Unido cuentan con sanciones mucho muy poderosas, en contra del Estado e iniciativa privada, cuando sus sistemas son vulnerados, hackeados o bloqueados. En México, instituciones como las bancarias y dependencias del Estado han sido rebasadas, porque no hay sanciones económicas poderosas y penales en contra ellas y de los servidores del servicio público.