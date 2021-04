“Para el campo presupuesto justo y que incentive la productividad”: Hugo Cabrera

Hugo Cabrera, Candidato a Diputado Federal por San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, dijo que velará por un presupuesto justo para el sector primario y que incentive la productividad dentro de la actividad.

“Hoy la realidad del campo mexicano y particularmente queretano, es alarmante; en los tres paquetes económicos que ha elaborado esta administración, el presupuesto para el campo mexicano ha sufrido en promedio una reducción del 40 por ciento” indicó Hugo Cabrera.

Manifestó que el campo no ha sido una prioridad para este Gobierno Federal ni para los diputados federales que han aprobado estos recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación; obligando a desaparecer programas como Incentivos para Productores de Maíz y Frijol; Proagro productivo; Fomento Ganadero; y El Campo en Nuestras Manos, entre otros.

“Ante estas situaciones siempre he alzado la voz, la defensa del campo es una convicción personal que no nació ayer, el trabajo y la gestión que he realizado en favor del campo se refleja en mi trabajo” expresó el Candidato a Diputado Federal.

En el mismo sentido, destacó que como Diputado Federal en la LXIII Legislatura y como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, se gestionaron más recursos para el campo cada año durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y están de prueba los dictámenes que se aprobaron.