Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 25 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Afirmó que su compromiso de seguridad estará en cada municipio para mantener la tranquilidad de la gente y la paz que caracteriza a Querétaro.

“Con Querétaro no se metan y menos con sus familias, estaremos siempre cerca y atentos”: MK

Uno de los principales compromisos del proyecto que encabeza Mauricio Kuri es para que todos tengan derecho a caminar seguros, libres y sin miedo; así lo manifestó el candidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente, tras afirmar que aquí se mantendrá la tranquilidad de la gente y la paz que hace única a esta entidad.

“Vamos a prevenir, vamos a vigilar, vamos a tener mano dura y cero tolerancia con los que nos quieran arrebatar lo que es nuestro. En plazas y jardines, en calles y colonias, en los barrios y avenidas; en cada municipio, ahí estaremos, ahí es nuestro compromiso, porque todos tenemos derecho a caminar seguros, libres y sin miedo”.

El candidato afirmó también que, luego de los tiempos tan complicados por los que ha pasado la sociedad, es una corresponsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de los ciudadanos y, que los niños acudan a los parques con tranquilidad.

Derivado de ello hizo el compromiso de integrar más policías, mejor equipados y bien pagados; así como conformar mapas del delito que permitan identificar zonas inseguras; instalar casetas de vigilancia estatales; más patrullas: y, sobre todo, promover la policía de barrio para que en las colonias se refuerce la seguridad.

“Con Querétaro no se metan y menos con sus familias, estaremos siempre cerca y atentos. No hay pretextos para robar o delinquir, si quieren dinero ¡trabajen!”.

Kuri González afirmó que la mejor forma de combatir el delito es evitando que llegue, por ello, dentro de sus propuestas de prevención está la generación de más empleos, brindar más becas y más oportunidades para abrir un negocio.

Agregó que, para que haya ciudades sin delito, es muy importante la participación ciudadana; así como fortalecer el tejido social a través de ciudades iluminadas, promoción del deporte, la cultura, la readaptación y reintegración de las comunidades.

“Lo mejor que podemos hacer es la participación ciudadana, nuestro país no va a cambiar de arriba para abajo, eso no es cierto, nuestro país va a cambiar en la medida que tengamos más participación ciudadana. Yo sí creo que tenemos que apostarle al policía bien equipado, con buenas herramientas, bien pagado, que sea digno. Las videocámaras nos ayudan en prevención, en una rápida acción y a ayudar a la investigación, por eso le vamos apostar fuertemente”.

Por parte de la institución gubernamental, Mauricio Kuri afirmó que la innovación y la tecnología deberán ser el principal aliado para mantener la seguridad, con la instalación de más cámaras de videovigilancia, botones de alerta, patrullas conectadas al Centro de Información y Análisis sobre Seguridad CIAS-CQ y a los arcos de seguridad; aunado al programa de blindaje que, de beneficiarle el voto, dijo, estará aplicando en el estado a través de la digitalización, conectividad, bancos de datos, arcos, centinelas, ciencia forense y una policía estatal de caminos.

Celia Maya de MORENA

Visitó Jalpan de Serra para escuchar de viva voz las inquietudes de los ciudadanos. En su recorrido la acompañó Luis Fortanel León, candidato a Diputado Local por el Distrito XV, y Salomón García Montes, candidato a Diputado Federal al Distrito I.

Ciudadanos y simpatizantes esperaron a la candidata un kilómetro antes de su llegada, a lo que Celia Maya se bajó de su camioneta y salió a saludar a la gente, de ahí se unió al contingente en una caminata hasta el kiosco del centro del municipio. Las mujeres la acompañaron con porras y con consignas de: ¡Celia Gobernadora! ¡Celia Gobernadora! ¡Celia Gobernadora!

En el evento, el candidato, Salomón García expresó que la gente está contenta y conoce el rumbo que lleva nuestro país. “Vamos por la Cuarta Transformación que abandera nuestro presidente, y venimos a pedir el voto parejo para todos los candidatos y candidatas de MORENA”, declaró.

Luis Fortanel dijo la gente comprometida está con MORENA, porque las iniciativas que traemos son de la gente. Sin perder el sentimiento de los ciudadanos, hoy nuestra gente va apoyar a la Cuarta Transformación. “Por nuestra parte, vamos a legislar: por el desarrollo de la zona norte del Estado, llevaremos ante el congreso el derecho constitucional del agua, una ley de equilibrio ecológico, vamos apoyar a las mujeres y me comprometeré con las defensoras digitales de nuestro Estado. Estamos con los movimientos feministas y con las mujeres”, confirmó.

Celia Maya apuntó vamos a seguir trabajando para que en Jalpan llegue la Cuarta Transformación. “Escuché que uno de los principales problemas de aquí es el agua, mi compromiso es que al final de mi gobierno no habrá ni una casa sin agua. Y para lograrlo, vamos a tomar las medidas necesarias, como cuidar el agua para las siguientes generaciones”.

La candidata comentó vamos a desazolvar la presa de Jalpan, porque debemos cuidar el agua, sabemos que es caro, pero es una inversión a futuro y que la debemos de rehabilitar. Aseguró vamos a cosechar el agua, y vamos a dejar de contaminar, tendremos un programa en pro del medio ambiente, para que todos podamos vivir mejor.

“Nuestro propósito es conformar una nueva clase de políticos, es vergonzoso que te pregunten; ¿Sí vas a cumplir? Es un reclamo de la gente por culpa de los gobiernos corruptos, que los visitan para pedirles el voto y nunca regresan. Tenemos un gran compromiso histórico con las generaciones por venir. Así que la cuarta transformación llegará a Querétaro”, finalizó la candidata a la gubernatura.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Prometió restablecer comedores comunitarios, mencionó que la propuesta va encaminada en restablecer los comedores comunitarios, este es un compromiso con todas las familias que no tienen asegurada su alimentación diaria.

“Como gobernadora no me voy a permitir que ningún queretano ni queretana se acueste sin comer, garantizaré una alimentación y una nutrición adecuada, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra manos para la prevención de enfermedades”, subrayó Abigail Arredondo.

Mencionó la candidata Abigail que no podemos seguir hablando de un Querétaro con oportunidades de inversión para las élites cuando nos hemos olvidado de la realidad de los municipios donde en muchos hogares no se cuenta con el alimento diario.

“Este es el cambio valiente del que les hablo, donde no nos podemos conformar a aceptar la desigualdad como destino de nuestro estado, voy a llevar las mismas oportunidades a todos por igual, en todos los rincones de Querétaro”, finalizó Arredondo Ramos.

En su agenda por el municipio de San Juan del Río estuvo presente con comerciantes del mercado Reforma, así mismo estuvo en San Miguel Galindo en reunión con vecinos de la comunidad, de igual forma llevó a cabo un recorrido en el tianguis, “Las Garzas”, donde escuchó las necesidades, pero lo más importante, se comprometió a trabajar en equipo con propuestas reales a las necesidades que presenta la ciudadanía, donde lo que impera es contar con mayor seguridad, reactivación económica, así como incentivos fiscales para que los negocios sigan prosperando y salgan de una vez de este gran bache que nos encontramos, a falta de respuesta por parte del gobierno estatal y federal que hoy gobiernan.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Afirmó que hay partidos que actúan como marionetas del gobierno y están impugnando su candidatura por miedo al avance que representa el partido rosa en este proceso electoral.

Durante su participación en el tercer Foro Migrante Indígena Binacional, que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Querétaro, Juan Carlos Martínez destacó el esfuerzo por reconocer la importancia del aporte migrante a la economía, no solo de Querétaro, sino de México.

“Hablamos del estado del derecho de los migrantes y por el otro lado hay una gran hipocresía, no nada más del PAN o de Morena, aquí hay dos partidos en este foro (PES y RSP) que impugnaron mi candidatura a la gubernatura del estado, como migrante se preocupan de ciertos derechos, no de los básicos, se preocupan de los que les afectan, se preocupan que un advenedizo a la política, un ciudadano como yo, venga a esta contienda electoral a hacer una diferencia para Querétaro, probar mi experiencia que tuve en Estados Unidos como migrante”.

Afirmó que las representaciones de los partidos Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario actúan por indicaciones del gobierno del estado para atacar su candidatura, pues está permeando en las preferencias electorales.

“Engordaron la impugnación, el partido Encuentro Solidario, estoy impugnado por el partido Redes Sociales Progresistas y no creo que el candidato (Miguel Nava) ni siquiera lo supiera, entonces ¿quién se mueve?, ¿de quién son títeres?, ¿de quién son payasitos?, el delfín ya sabemos quién es, el títere ya sabemos quién es pero estas otras marionetas ¿de quién son?, efectivamente del partido que esta hoy en el Gobierno”.

Juan Carlos Martínez fue crítico con la decisión del Gobierno del Estado de cambiar el escenario epidemiológico durante la semana del debate para cambiar la percepción de la ciudadanía, a pesar de la recomendación de otras instituciones como la Secretaría de Salud o la misma UAQ.

“Cambian el semáforo verde a cuatro días del debate para que el delfín, el títere, pueda decir que están ayudando a la economía y que estamos saliendo cuando la Rectora de esta institución recomienda que es en contra haber toma esa decisión y es una decisión no fundamentada”, finalizó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Compartió que, La Secretaria del Medio Ambiente cuidará y protegerá a los que no tienen voz. Vamos a crear el Padrón de Animales Domésticos del Estado de Querétaro (PADOE) que repercutirá en un control sanitario y el trato digno a cada animal.

Compartió en redes sociales: ¡Porque Urge!

La Secretaria del Medio Ambiente cuidará y protegerá a los que no tienen voz. Vamos a crear el Padrón de Animales Domésticos del Estado de Querétaro (PADOE) que repercutirá en un control sanitario y el trato digno a cada animal; así como la creación del Centro Veterinario de Pequeñas Especies del Estado de Querétaro (CVPEQ), el cual será gratuito, y se creará un Centro en cada municipio.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: Soy Bety León, desde muy joven he peleado por defender las causas que siento, como mujer, como madre, como alcaldesa a los 25 años y como ciudadana.

Sé que hay que ser valientes para defender nuestros ideales. Hoy soy la candidata más joven y con experiencia que aspira a la gubernatura del estado, porque sé que en Querétaro tenemos una gran oportunidad para corregir el rumbo y hacer lo correcto.

Estamos a tiempo, #MásValeCorregir que lamentar.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Con la instalación de Escuelas de Artes y Oficios en comunidades se logrará motivar a los jóvenes a que tengan una vida laboral productiva o incentivar a que continúen estudiando, informó Mary Ibarra, candidata del PES al Gobierno del Estado de Querétaro.

En reunión con ciudadanos de El Lobo, en El Marqués, a la candidata de Encuentro Solidario le expusieron que uno de los problemas con los que se enfrentan es el incremento de alcoholismo entre los jóvenes, derivado a que la escuela secundaria o preparatoria se encuentran lejos de esta comunidad, aunado a que no cuentan con espacios para el sano esparcimiento, ni de recreación.

Por lo anterior, Mary Ibarra les comentó que dentro de sus propuestas está la de crear en las comunidades que no cuentan con accesibilidad a centros educativos el instalar Escuelas de Arte y Oficio para que puedan aprender y crear sus propios negocios.

Ante el problema de alcoholismo y drogadicción, indicó que los pilares en el Partido Encuentro Solidario es precisamente la unión familiar, por lo que indicó a los padres de familia que enfrentan esta problemática con sus hijos a que se les apoyará para que cuenten con el acceso a centros de rehabilitación y regrese la tranquilidad y armonía en sus familias.

Asimismo, Mary Ibarra, candidata del PES a la gubernatura del estado, constató que la queja recurrente en las comunidades es la falta de personal médico y medicinas en los centros de atención; por lo anterior, les aseguró que velará porque este derecho se brinde, en instalaciones dignas y con servicios de salud en tiempo y debidamente con el medicamento que necesiten, “para que ya no tengan el problema de que el doctor sólo vaya una vez a la semana y sin medicamentos”.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Participó en el 3er Foro Migrante Indígena Binacional, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Bajo el tema «Incidencia del migrante en la vida política y social de nuestro país», el candidato a Gobernador por RSP expuso: “…no existe un esquema de protección real. Al momento de que el o la persona migra, el país de dónde sale no lo reconoce y no lo protege, pero el lugar al que arriba, tampoco lo protege, lo rechaza…”, puntualizando la vulnerabilidad de este grupo social.

Miguel Nava señaló que las acciones gubernamentales han sido un fracaso en lo que respecta a los grupos en vulnerabilidad, pues la sumatoria de estos sectores resulta en una gran mayoría de nuestra la sociedad.

El candidato a la Gubernatura mencionó la falta de políticas públicas en materia migratoria, pues privilegian las divisas que llegan al país por sobre los derechos de la gente: “…les vale madre a los políticos. No hay un interés real de su parte. Al gobernante le interesa del migrante únicamente que mande dólares, pero de ahí en fuera, no les importa nada…”

Nava Alvarado lamentó la ausencia de la mayoría de las y los candidatos a la Gubernatura del estado, desatendiendo la convocatoria a este foro: “…hoy que aún no son nadie y que no hay nada escrito, no veo a la candidata de MORENA ni al candidato del PAN, tampoco a sus representantes. Esa soberbia es la que los hará perder las elecciones…”

Finalmente señaló que la política de los actuales gobiernos se fundamenta constantemente en el no respeto al estado de derecho, acción que vulnera los derechos de la gente.

Miguel Nava Alvarado puntualizó que la migración indígena es un tema olvidado en el estado: “…la población indígena de municipios como Amealco, Tolimán o de la misma capital, se ve constantemente obligada a migrar para tener un mejor desarrollo, pero el gobierno no los voltea a ver…”. Un ejemplo claro es la muñeca LELE, la cual recorrió las principales capitales del mundo pero no trajo beneficio alguno a las y los indígenas queretanos.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

La candidata del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Querétaro, Penélope Ramírez, realizó un segundo recorrido por el Mercado de Abastos de Querétaro, con el objetivo de “empaparse” de más necesidades de los locatarios, acompañada del candidato a presidente municipal de su partido, Waltter López y candidatas a diputadas.

Esta ocasión la necesidad más apremiante que le expresaron los locatarios es que se retire todo el comercio informal que en medio de impunidad se instala de manera regular, lo que genera competencia desleal, problema que, aunado a las crisis por pandemia, les está generando pérdidas que repercuten cada vez más en la baja de empleos y apuntalan negocios a la quiebra.

“Ellos no pagan impuestos, no manejan calidad, ni garantía y aún con denuncias y peticiones desde la mesa directiva de esta Central, no se ha conseguido el retiro de los ambulantes. No más pensamos que están protegidos. Ojalá lleguen ustedes y nos ayuden con eso”, señaló María Inés Morales Córdova, quien mencionó que está ahí desde que el Mercado de Abastos arrancó, hace 35 años, y nunca –en ese tiempo- vio tales calamidades como las que hoy se ven, no precisamente derivadas de la pandemia.

Incluso, algunos locatarios señalaron que la caída en las ventas se debe al descontrol del tránsito vehicular por parte de las autoridades municipales e incluso hay días que cierran la zona al paso vehicular sin razón aparente, por lo que los clientes no llegan.

“En las mañanas desvían el tránsito y los mandan por otras calles, por eso no vienen aquí. Y casualmente, para la vigilancia no se meten eso es de aquí”, declaró un comerciante.

Una segunda situación que resultó preocupante es que esta vez, algunos de ellos mencionaron la falta de interés de las autoridades municipales, lo que ha convertido el área en una “zona de nadie”, donde incluso se han registrado robo con violencia a plena la luz del día.

Un tercer tema que es notorio es que la basura abunda por doquier, eso es notorio. Lo preocupante es que, al tratarse de un Mercado que se considera como propiedad privada, la autoridad no brinda el servicio de recolección de desechos, por lo que tienen que pagar un servicio privado, que cumple a medias, ya que la basura continúa por el todo el terreno.

La candidata, les señaló que brindará soluciones efectivas a todos estos temas, comenzando por el de la economía, la seguridad, el tránsito y la organización, por lo que volverá a visitarlos, tras ganar la contienda electoral; en tanto, propuso separar la basura en contenedores categorizados entre orgánica e inorgánica, así como la reciclable y la reutilizable.

“Créanme que no están solos. Su servidora, viva aquí en Plazas del Sol y en todos los años de visitarlos como clienta, he dado cuenta de estas y otras problemáticas, para las que ya tengo soluciones”, finalizó Penélope Ramírez.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Recorrí una zona de Jalpan llamada Arroyo del Real. Aquí no llegan los candidatos, ni el gobierno ni los apoyos. En mi gobierno, apoyaremos a los que menos tienen, no podemos seguirlos olvidando. Por ellos y más fuerte