Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen vespertino de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 25 de Abril

Noticias

Luis Nava del Partido Acción Nacional

El candidato común del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia municipal, Luis Nava, planteó la ampliación del Programa de Transporte Escolar Gratuito, Programa Arrancando Motores, becas al extranjero por mérito académico, Parque Extremo, Centro de Innovación y Creatividad QREO, entre otras propuestas

Durante un encuentro con jóvenes, el candidato común del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, afirmó que al sector se le dará las herramientas necesarias para que cumplan todo lo que se propongan, “aquí no cortamos alas, aquí las hacemos crecer”, aseveró.

Dentro de las propuestas que anunció para todas las y los jóvenes que viven en el Municipio de Querétaro, Luis Nava dijo que se ampliará aún más el Programa de Transporte Escolar Gratuito, evitará la deserción escolar con el Programa “De la escuela nadie se baja” y anunció el Premio Municipal al Esfuerzo Académico, que dará becas para las mejores universidades de México y el mundo.

Acompañado por su esposa Arahí y su hija Regina, Nava Guerrero rechazó poner etiquetas a los jóvenes o estigmatizarlos. “Ustedes son parte sustancial de mi proyecto que busca la mejora continua de la ciudad. Su talento, creatividad e innovación, nos demuestra que el orgullo y futuro de éxito de Querétaro nada ni nadie nos lo puede arrebatar”.

En tanto, una de las propuestas más aplaudidas fue el anuncio del “Parque Extremo”, que estará especializado para realizar Skate, BMX, Skate line, ParKour, Breakdance y artes marciales mixtas. Señaló que estas alternativas son parte de un esquema de prevención, ofreciendo oportunidades a los jóvenes para que la delincuencia no sea una opción.

Para aquellos que buscan iniciar o consolidar su propio emprendimiento, el candidato de Acción Nacional presentó “Arrancando Motores”, un programa de acompañamiento integral para jóvenes emprendedores. Además de la puesta en marcha de QREO, que será un centro para la innovación y la creatividad.

En su intervención, los jóvenes asistentes señalaron que hoy el Internet más que un gusto es una necesidad. Y para cumplir con esta expectativa, Nava dijo que continuará el proyecto para hacer de Querétaro la ciudad mejor conectada de México con Internet público, instalando 1500 km de cableado subterráneo de fibra óptica.

Asimismo, propuso integrar Primeros Auxilios Psicológicos al 070 para que los jóvenes reciban apoyo cuando lo necesitan, así como más espacios deportivos y con más oferta de actividades en un esquema llamado “Ejercicio para Todos”.

Arturo Maximiliano García de MORENA

Santa Rosa Jáuregui contará con una unidad integral de salud con servicios de primer nivel médico, laboratorios, rayos X, ultrasonido, terapia y rehabilitación, anunció el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García, durante una reunión con líderes de esta delegación en la comunidad de Montenegro, en compañía de la candidata al gobierno del estado, Celia Maya.

Arturo Maximiliano reiteró su interés de combatir la inequidad en el municipio de Querétaro, para llevar modernidad, infraestructura y oportunidades a las colonias que viven sin servicios, sin luz, sin agua y sin vialidades. A eso debe sumarse, dijo, una nueva estrategia de seguridad porque “lo que hay no está funcionando, este es un municipio donde hay altos índices de seguridad”.

Además, Maximiliano García propuso una planeación metropolitana que permita generar mejores condiciones desde el medio ambiente, el ordenamiento urbano y la reactivación económica tras la pandemia con un plan de recuperación de ingresos en todo el municipio y de atención inmediata a la salud, sobre todo en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui, para lo que se pedirá el apoyo del Gobierno Federal.

Frente a los habitantes de Montenegro, el candidato a la alcaldía pidió darle una oportunidad a Morena, “un partido que no ha gobernado y está generando una esperanza, para hacer mejor las cosas, ante la desilusión de aquellos que pasaron y no cumplieron, que prometieron y simplemente no regresaron”.

A su vez, la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, resaltó que los ciudadanos de Querétaro tendrán una nueva clase de políticos a partir de este 2021, que atenderán problemas cruciales, como la falta de agua, para que al término de este gobierno llegue el agua entubada a todos los hogares del estado.

María Alemán del Partido Revolucionario Institucional

Se comprometió a reactivar la economía y a devolver la vida en los mercados municipales

Durante su recorrido en los tianguis los Pirineos y el Cuicatecos, María Alemán platicó con los locatarios sobre la necesidad de que la ciudad retome su rumbo y el municipio apueste por el desarrollo de todos los sectores y no sólo enfocado a uno como sucede actualmente.

Explicó la importancia de darle mayor mantenimiento a los mercados a fin de que se conserven y nuevamente sean un lugar confiable, “se tienen que reforzar las medidas de sanidad para que la gente acuda tranquila a comprar y no tenga miedo de contagiarse de COVID-19, además de utilizar estrategias para reactivarlos y evitar que sigan en esta crisis.”

Finalmente, María Alemán se comprometió con los comerciantes y pequeños empresarios a implementar desde el inicio de su gobierno una estrategia de reactivación económica a corto plazo donde fomente el consumo de los productos locales de parte del municipio y se implementen programas de apoyo para rescatar a este sector.

Carlos Rentería de Redes Sociales Progresistas

El candidato a Presidente Municipal de Querétaro Carlos Rentería junto al candidato al gobierno del estado Miguel Nava Alvarado, la candidata a Diputada Local Sandra Álvarez, el presidente estatal de RSP, Ulises Gómez de la Rosa y el candidato al Distrito Federal 3, Juan Erreguín, sostuvieron un encuentro con la Asociación de Colonos “Bosques del Chamizal AC”.

“La colonia del Chamizal se encuentra en total abandono” señalaron las y los vecinos, argumentan que en campañas electorales la colonia es visitada por políticos que prometen poner calles, dignificar espacios con la condición de ayudarlos, poner luz, pero llegan al poder y no vuelven.

El candidato a Presidente Municipal expuso que en lugares como el Chamizal hay un ejemplo del olvido que han tenido muchas personas en la ciudad. “aquí dejamos un compromiso por escrito, con nuestro nombre y firma, porque nosotros damos la cara y vamos a cumplir”, señaló y así mismo comentó que el compromiso se visualiza con las distintas candidaturas que hoy se comprometen a trabajar por sus familias.

Al finalizar la reunión, el compromiso también fue firmado por los candidatos de RSP presentes en la reunión. En el acuerdo con la y los colonos destacaron las siguientes propuestas: Urbanización, regularización de predios, mejora en la seguridad, construcción de un salón de usos múltiples, y ampliación de la red de agua potable.