“Soy ciudadano”: Polo Bárcenas

Polo Bárcenas se definió como un ciudadano comprometido con las necesidades de los colonenses, y en su búsqueda por un cambio inició su trabajo independiente a partidos políticos, lo que derivó en la conformación de su candidatura como ciudadano en 2018, no obstante el contexto político local determinó obtener el segundo lugar en la elección en 2018, pero su trabajo no terminó, y en la actual elección por el gobierno de Colón, dos partidos se unieron a su proyecto, Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro independiente (QI).

Para la conformación de la candidatura común para este 06 de junio, por el PAN fue Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura, fue quien le propuso ir en unidad, mientras que de QI fue la lideresa estatal, Concepción Herrera.

“Ellos se adhieren a la visión y a la plataforma, esto cuidando que las haya coincidencias, sin embargo hay diferencias, en mi caso yo abanderó las exigencias ciudadanas. El modelo es yo soy ciudadano, yo no milito en algún partido, es decir no estoy registrado por nadie. Yo soy ciudadano. Querétaro Independiente se suma a este movimiento, y el PAN dice yo también me registro”.

Polo Baenenas compartió que más allá de él sumarse a los proyectos partidistas, los institutos políticos se unieron a su proyecto, pues se trata de propuestas en beneficio de la ciudadanía.

El colonenses compartió que hoy más que candidatos políticos, deben ser ciudadanos quienes se empoderen y tomen las decisiones de los municipios en los que habitan, pues son los ciudadanos quienes conocen de primera manos las necesidades reales de la población.

“A la hora de la votación, los votos van separados, realmente lo que puede pasar es que gane el proyecto que yo encabezo, es decir no se suman los votos hacia ellos, aportan a una causa, pero ellos van separados en una elección”.