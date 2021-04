“Armando Sinecio está jugando a perder”: David Dorantes Chávez

Realizan marcha en apoyo de Juan Alvarado y acusan al IEEQ

Por Rafael Rodríguez

Noticias

David Dorantes Chávez, coordinador de la campaña de Juan Alvarado Navarrete, responsabilizó al IEEQ por ensuciar el proceso electoral con funcionarios que tienen dentro de la institución y que pertenecen a distintos partidos políticos o a intereses personales y que van avalan candidaturas que les marca la línea gubernamental, ya que por sus preferencias partidarias no se aprobaron candidaturas en 4 municipios lo cual restructuró la paridad horizontal del estado y el IEEQ no se ha pronunciado respecto de las impugnaciones para poder obtener el registro y poder restituir a Juan Alvarado Navarrete.

Comentó que no son ajenos a que se cumpla la paridad de género y de eso Juan Alvarado es respetuoso, pero no aceptan la imposición de Rosa María Ríos de Sinecio, que se quiere registra en la primera posición plurinominal y que su esposo Armando Sinecio va inscrito en la tercera posición plurinominal a las diputaciones locales están jugando a perder por ello les acusan de sumarle votos al PAN y evitar con ello la alternancia en San Juan el Río.

Señaló que no se pueden aceptar la imposición de tener a una candidata que no radica en el municipio y que vive en el club campestre de Querétaro, ya que no quieren que de nueva cuenta el municipio de San Juan del Río se convierta en una moneda de cambio por lo que no aceptan que se le destituya a un candidato que fue legalmente registrado.

Menciono que en próximas fechas Alvarado Navarrete saldrá a dar la cara ya que se muestra respetuosos de las impugnaciones que se han presentados y actuar conforme a la ley, señaló que la marcha que se generó este domingo por las calles del municipio fue en respaldo por las acciones que se están realizando en el IEEQ.

“Si quieren una contienda limpia y democrática, hagan las cosas bien, el reclamo es al instituto y el reclamo es a todas aquellas personas que meten las manos para que San Juan del Río nuevamente sea una moneda de cambio para negociar intereses oscuros”.

Agregó que toda persona ya sea ajena o que este dentro del partido MORENA que haya metido las manos para ensuciar este proceso tendrá que darse a conocer a la ciudadanía.

Por último, hizo un llamado a Jesús Méndez a sentarse con las bases del partido en San Juan del Río y que de cuenta el actual y proceder de por qué quieren quitar la candidatura a Juan Alvarado.

David Chávez coordinador político de Juan Alvarado dijo no estar de acuerdo en la designación de Rosy Sinecio