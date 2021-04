“En este proyecto no hay improvisación”: Roberto Cabrera

El eje rector de mi gobierno será la mujer; dotaremos de herramientas y será un gobierno cercano, afirma

Por Sergio Hernández

Noticias

No hay soberbia, hay trabajo. Memo Vega ayuda con todo el trabajo que hizo y nunca me puso el píe, no me fijo en las encuestas, y prometo un gobierno donde el eje central sea la mujer, Roberto Cabrera hace un alto en su recorrido. Nunca pierde la sonrisa y da sus razones por que su esposa sea la regidora plurinominal: “lo es por que es panista y preparada y no por ser mi esposa”.

Es su segunda campaña y la tercera que busca la alcaldía, por ello dice: Tenemos una experiencia que nos ha hecho crecer con todo y pandemia, sabíamos que nos íbamos a enfrentar una elección sumamente compleja, pero hemos encontrado una gran respuesta por parte de nuestra ciudadanía, la familia San Juan del Rio es una familia bastante unida y hoy vamos a poner a San Juan con la propuesta más fuerte que toda la política pública, social y de resultados de gobierno va a centrarse en la mujer san juanense porque consideramos que ahí está toda la clave para poder echar para delante a San Juan.

A la mitad de un tianguis de la zona oriente –la más poblada de ese municipio- el candidato dice: si hiciéramos un conteo aquí les aseguro que la mayoría que sostienen estos comercios tradicionales son mujeres, por ello, hoy presentaremos muchos programas sociales para poder tener un dialogo directo, el mayor reto que tenemos es que sea muy alcanzable la autoridad municipal porque me cuestionan sobre como lograr eso y vamos a echar adelante programas como visitar las casas y comercios, estar en la colonia, el barrio pero de la mano de la mujer san juanense

Ante la circunstancia que no tiene adversario en MORENA, Cabrera sostiene que eso no lo entretiene: estamos muy concentrados en lo que estamos haciendo nosotros, lo que puedo decir que este proyecto no es improvisado, por el contrario, está preparado para servir desde el primer día con mucha contundencia además de que estamos integrando la propuesta de ciudadanos, estamos siendo muy claros con nuestra organización y unión, aquí nos acompaña mi candidata a diputada federal, mi candidato a diputado local que desde hace ya bastante tiempo fuimos registrados como pre candidatos para poder trabajar en unión con los san juanenses.

Sobre si el desprestigio de Gustavo Nieto (ex alcalde y hoy otra vez candidato del PRI) le ayuda, asegura: “yo no critico nada” lo veo como la natación que era el deporte que más me gustaba, voy en mi carril, estoy concentradísimo estoy pidiendo que mi agenda empiece a las 6 de la mañana por lo menos y a quien podamos molestar a las 10 de la noche pues vamos, no podemos confiarnos y al revés, estamos siendo mucho más sensible y muy territorial, yo estoy seguro que vamos a tener un gobierno con mucha cercanía y un gobierno de buenos resultados, ya Mauricio Kuri arranco campaña en San Juan de Rio en Senegal de las Palomas, con Marco Cortes y mandamos un mensaje que San Juan del Rio va a recuperar su lugar porque es el motor de cambio para Querétaro.

-¿Y el desprestigio de Memo Vega?

-Al contrario, habla mucho la obra pública y social, de 2000 becas se pasamos a 13,000 es un programa social que respaldamos muchísimo, de la economía familiar los programas sociales se van a integrar a muchas comunidades porque va al ahorro directo del pago del gas que es el mayor gasto y además mucha obra pública en comunidades de la zona oriente, centro y la zona rural, tiene buena calificación Memo Vega, no lo digo yo, lo dicen nuestros ciudadanos y como dice él y como decimos nosotros, se ha hecho mucho, sí pero falta muchísimo por hacer. Él lo reconoce y nosotros también y ahí es donde entra nuestra propuesta

“Voy en mi carril, estoy concentradísimo estoy pidiendo que mi agenda empiece a las 6 de la mañana por lo menos y a quien podamos molestar a las 10 de la noche pues vamos, no podemos confiarnos y al revés, estamos siendo mucho más sensible y muy territorial”

-¿Es incómodo hacer campaña con Germain Garfías?

-Al contrario, estamos muy cercanos, estoy muy contento porque él este muy animado, somos los apóstoles que trabajamos para nuestros ciudadanos, nosotros pretendemos ser empleados y servidores públicos de los ciudadanos, sabemos bien cuál es el lugar de un servidor público, sabemos bien que nos contratan el 6 de junio y sabemos bien que debemos servir y dar resultados

-¿Costó muy cara la candidatura le dieron al grupo de Memo Vega las diputaciones locales y federales y parte del cabildo?

-Costar caro si fuera una alianza como las de otros estados, esto es el PAN, el PAN es unión y ha sido consenso y trabajo en equipo

-Ese es el discurso pero se sabe que no se llevaban bien… ¿te metía el pie?

-Yo nunca me di cuenta que me metió el pie y al contrario siempre fue respetuoso, no hay una nota periodística, una publicación en redes donde veamos un ataque de mi parte hacia algún compañero y ni de su parte hacia mi persona creo que eso ronda como una humareda que a veces sale en un proceso interno que a veces sale así, pero se ve con claridad como trabajamos en equipo, yo cuento con un equipo de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con San Juan del Rio

-¿Por qué si vas a ganar inscribir a tu esposa en la pluri?

-Aquí no se gana hasta que se gana, pero es muy importante reconocer que a Gina la conocí en el partido y que es un perfil, ella está haciendo una gran campaña y como garantizas tú, que en algún caso porque esto es una competencia, como dicen en el beisbol se gana hasta que se gana, entonces hasta la novena entrada que será el 6 de junio, vamos muy bien, pero considero que si quieres demostrar tu vocación de servicio lo tienes que hacer en escenario A y escenario B y por eso nosotros impulsamos a personas que estén preparadas

-¿Gina no está ahí por ser tu esposa sino por ser panista?

-Yo la conocí en el PAN, me enamoré de ella en el PAN pero además sé que es una mujer muy preparada y hoy es tiempo de las mujeres y saben que mi formula es de mujeres yo creo que si le quieres dar sentido a un escenario no positivo tienes que mandar los valores que te caracterizan y que mejor que tu compañera, y en este caso centramos la campaña en una campaña que ella está haciendo con un gran esfuerzo, valdría la pena darle seguimiento porque, bueno mejor yo no la califico porque soy su esposo.

“Yo nunca me di cuenta que (Memo Vega) me metió el pie y al contrario siempre fue respetuoso, no hay una nota periodística, una publicación en redes donde veamos un ataque de mi parte hacia algún compañero y ni de su parte hacia mi persona creo que eso ronda como una humareda que a veces sale en un proceso interno”