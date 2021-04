Restauranteros mantienen buena expectativa para 10 de mayo

Esperan que el “Escenario A” se extienda hasta esa fecha para poder incrementar sus ventas.

Por Josefina Herrera

Noticias

Ante el cambio al “Escenario A” en el estado de Querétaro, los restauranteros se mantienen positivos para este próximo 10 de mayo, pues esperan las autoridades determinen que continuará para esa fecha y puedan incrementar sus ventas.

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, A. C., recordó que el año pasado tuvieron que ofrecer sólo el servicio para llevar, pues aunque tuvieron muchos pedidos, no fue lo mismo que un servicio al interior, por lo que esperan se les permita comenzar a hacer reservaciones para el día de las madres.

“Sin duda alguna esperamos el 10 de mayo, recordemos que el año pasado no se pudo festejar en el área restaurantera, se esperaba una tercera ola de contagios ahora en vacaciones de Semana Santa, y según la información que nos comparten creo que no se dio, y lo que se dio fue una ola controlable, entre comillas porque al parecer no hubo tanto contagios y ahorita es para que se vean los contagios fuertes, de alguna manera tengo entendido que no se han dado, los casos han incrementado pero no de forma grave, lo que no nos permite nuevamente no cerrar o pasar al “Escenario C”, y el “Escenario A” nos va a permitir aumentar los aforos en los restaurantes hasta el 75 por ciento, y por supuesto los horarios se van a ampliar”.

En este sentido, mantienen la esperanza de continuar con este escenario hasta el 10 de mayo para poder recuperarse un poco de los meses que les ha tocado batallar con la pandemia, pues considera que la llegada de las vacunas también puede ser un factor para ir aminorando los casos positivos por COVID-19.

“Obviamente vamos a esperar que las autoridades lo determinen de esa manera, si es que se considera mantener la seguridad de la salud en el estado de Querétaro, bajo esta política de que no estén aumentando los contagios de COVID, y eso nos dará una posibilidad de empezar el área restaurantera a ofertar por reservación, tener las mesas todavía máximo de 10 personas por mesa con el distanciamiento correspondiente, nos va a permitir ofertar, organizarlos, y ofertar los servicios, yo creo que bajo reservación para no incumplir en ningún momento con la capacidad ni el distanciamiento indebido en el evento del 10 de mayo, si sigue la tendencia así seguramente que sí, esa es la expectativa, esperemos que las cosas vayan mostrando con lo de las vacunas el control de los contagios, de alguna manera que vayan disminuyendo”.

Finalmente, invitó a la población a seguirse cuidando por el bien de todos, pues este cambio de escenario es positivo pero no para confiarse, además de ayudarlos en consumir lo local y también tomar las medidas al interior de los establecimientos para evitar que sean afectados con un cierre.