Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen matutino de actividades candidatos a la gubernatura del 26 de Abril

Celia Maya

Durante su visita por Landa de Matamoros, se comprometió a crear guarderías, cooperativas y asesorías para Pymes.

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena visitó Landa de Matamoros, en compañía de Norberto Jiménez, candidato a la presidencia municipal de Landa de Matamoros, así como Salomón García Montes, candidato a Diputado Federal por el Distrito I y Luis Fortanel León, candidato a Diputado Local por Distrito XV, sin olvidar a Jesús Méndez Aguilar, Secretario General en Funciones de Presidente del partido.

Norberto Jiménez mencionó que los valientes escriben la historia y nuestra candidata por Morena, Celia Maya lo hará. “Landa de Matamoros es el patio trasero del estado de Querétaro por acumular mucho rezago, nos falta una universidad pública, tenemos un municipio que reclama oportunidades para todos. Y esa es un área de oportunidad para poder hacer algo. Celia Maya es incorruptible, no negocia con el crimen, tiene estudios superiores, es una mujer con compromiso social y tiene una conducta intachable”.

Celia Maya expresó “Hace un momento nuestro futuro presidente municipal, se refirió a mí con una conducta intachable y así es; no me voy a corromper nunca, y si soy incorruptible. En mi paso por la vida, está virtud se ha fortalecido y no les voy a fallar. Si quiero ofrecerle a mi pueblo de Querétaro todo lo que me dio; educación pública, con maestros que se empeñaron en qué saliera siempre bien preparada, y que llegara lista a cada momento de mi vida para el siguiente paso, eso es lo que queremos para todo Querétaro y para Landa de Matamoros”.

Juárez para la comunidad de “El Lobo”, pues apuntó que hablará con las autoridades que corresponda para que de manera inmediata se le de prioridad, a esta petición ciudadana. Otro compromiso que hizo fue la construcción de la carretera Landa- Pacula, para que el municipio tenga comunicación con otras comunidades.

La candidata después de escuchar a las mujeres de Landa de Matamoros se comprometió a respaldarlas, pues según el INEGI, el municipio tiene el mayor número de madre solteras en el Estado. Celia Maya les prometió guarderías y apoyos para realizar cooperativas y asesorías para PYMES. Sobre la violencia en contra de las mujeres, dijo no tolerará maltrato ni de la fiscalía ni de policía, y menos cuando una mujer gobierne Querétaro.

Concluyó necesitamos lograr el voto por MORENA, está bien claro que el gobierno estatal no ha dado los resultados, y hoy estamos dando la pelea para transformar Querétaro.

Abigail Arredondo

La candidata del PRI a la gubernatura del estado de Querétaro, Abigail Arredondo Ramos en su agenda por el municipio de San Juan del Río estuvo presente con comerciantes del mercado Reforma, en donde la acompañaron el exgobernador, José Calzada Rovirosa y su esposa, Sandra Albarrán quienes afirmaron darle respaldo total a la campaña de Abigail.

El ex gobernador rememoró que durante su campaña electoral se rumoraba que iba 20 puntos por debajo de su contendiente; por lo que exhortó los ciudadanos a no dejarse llevar por noticias falsas.

“El objetivo es ganar” y yo veo muy posible lograrlo tanto con Abigail Arredondo como con Gustavo Nieto y el resto de los candidatos del PRI; declaró el ex gobernador priísta.

Arredondo Ramos mencionó que durante su administración restablecerá los comedores comunitarios: “como gobernadora no me voy a permitir que ningún queretano ni queretana se acueste sin comer, garantizaré una alimentación y una nutrición adecuada, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestras manos para la prevención de enfermedades”.

“Este es el cambio valiente del que les hablo, donde no nos podemos conformar a aceptar la desigualdad como destino de nuestro estado, voy a llevar las mismas oportunidades a todos por igual, en todos los rincones de Querétaro”.

Beatriz León

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Bety León, visitó los municipios de Amealco y Tequisquiapan donde platicó con locatarios quienes coincidieron en buscar estrategias para rescatar a los pueblos mágicos.

Comentó que el gobierno federal los abandonó totalmente y no han tenido estrategias que activen la economía como antes se hacía.

“Son familias que toda su vida se han dedicado a las artesanías, mientras platicaba con ellos me decían que el abandono por parte de gobierno federal fue al 100 por ciento”.

Por último, dijo que seguirá teniendo reuniones en conjunto con los artesanos para crear las estrategias necesarias para reactivar la economía de esta zona.

Juan Carlos Martínez

“Soy migrante y voy a apoyar a los migrantes”

Participó en el Tercer Foro Migrante Indígena Binacional el cual fue en la casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Comparto mi hartazgo por un gobierno que no hace nada al respecto a la migración es por eso que me comprometo, llegue a ser gobernador o no, a apoyar a la Casa del Migrante 360” afirmó el candidato a la gubernatura de Fuerza Por México.

Miguel Nava Alvarado

El candidato al gobierno del Estado de Querétaro, Dr. Miguel Nava Alvarado, en compañía de la candidata a Diputada Local por el Distrito 2 local, Sandra Álvarez, el candidato a Presidente Municipal de Querétaro Lic. Carlos Rentería, el presidente estatal de RSP, Ulises Gómez de la Rosa y el candidato al Distrito Federal 3, Juan Erreguín, sostuvieron un encuentro con la Asociación de Colonos “Bosques del Chamizal AC”.

Las y los candidatos de RSP presentaron sus propuestas en materia de salud, seguridad y dotación de servicios básicos que ayudarán e impulsarán la regularización y dignificación de estas colonias que el gobierno municipal y estatal han dejado en el olvido.

El candidato a Gobernador Miguel Nava puntualizó la ofensa a la sociedad queretana por el inmenso gasto del dinero de las y los mexicanos para dar publicidad a candidatos de los partidos de siempre; “…tomen lo que les den, es de nuestro dinero. Pero en la urna, demostremos nuestra indignación por tanta mentira y corrupción…”. Señaló que desde el Gobierno estatal impulsará medidas para atender a las personas de esta colonia y a regresar para supervisar personalmente que se dote de calles y servicios, en colaboración con Carlos Rentería, quién aseguró que gobernará con democracia, para todas y todos.

“…La colonia del Chamizal se encuentra en total abandono…” señalaron las y los vecinos. Argumentan que en campañas electorales la colonia es visitada por políticos que prometen poner calles, dignificar espacios con la condición de ayudarlos, poner luz, pero llegan al poder y no vuelven.

Al finalizar la reunión, el Candidato a Gobernador Miguel Nava firmó el acuerdo con la y los colonos, el compromiso también fue firmado por los candidatos de RSP presentes en la reunión.