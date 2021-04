Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 26 de Abril

Noticias

Luis Nava del Partido Acción Nacional

Recorrió con su esposa Arahí Domínguez el Mercado de La Cruz, donde saludó a locatarios y escuchó sus peticiones de mejoras para convertirlas en propuestas de su campaña.

Con la presencia del candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri, y diversos abanderados de esta fuerza política, Luis Nava atendió uno a uno a cada comerciante y consumidor de este icónico mercado en la capital.

Uno de los temas clave que abordó Luis Nava durante el recorrido, fue la digitalización total de los comercios en el Municipio; proyecto que va enlazado directamente con la innovación tecnológica, para darle más alternativas al comerciante en la era digital que vivimos.

Pidió la confianza de la ciudadanía de cara a la jornada electoral del 6 de junio, en aras de posicionar una agenda de mejora continua en la capital del estado, con propuestas serias, responsables y realizables.

Durante la primera visita de Luis Nava al Mercado de la Cruz en lo que va de la campaña, se contó además con la presencia de Ignacio Loyola Vera, candidato a Diputado Federal por el Distrito 3; Felipe Fernando Macías, candidato a Diputado Federal del Distrito IV; y Ana Paola López Birlain, candidata a Diputada Local del Distrito 4.

Cabe mencionar que al mediodía, Luis Nava estuvo presente en la inauguración de la casa de campaña de Dulce Ventura, candidata a Diputada Local del Distrito 1, inmueble ubicado sobre la Av. Sombrerete al norte de la ciudad.

Arturo Maximiliano García de MORENA

Afirmó que está de acuerdo y respalda la propuesta de la candidata de su partido al gobierno estatal, Celia Maya, de construir un metro en la capital queretana.

En entrevista durante su recorrido por la comunidad de Juriquilla, Maximiliano García se refirió a la posibilidad de que Querétaro cuente con un metro para resolver los problemas de inseguridad y se declaró “completamente de acuerdo”.

“Lo he planteado en otras épocas de mi vida pública, en 2009, 2010 y en algún momento, probablemente cuando fui secretario del Ayuntamiento. Lo veo viable, obviamente en etapas porque no son proyectos que se concreten de un momento a otro. Estoy convencido de que es la mejor alternativa”, insistió el exdiputado local panista.

De acuerdo con un comunicado de prensa, durante el recorrido, algunas de las quejas de habitantes y comerciantes de Juriquilla fueron la inseguridad, problemas en la recolección de basura y movilidad.

“En el recorrido, varios habitantes señalaron que desde el inicio de la pandemia vieron afectados sus ingresos, pero no recibieron apoyos por parte de la administración municipal. En el caso de los dueños de negocios, acusaron que además de la falta de apoyo se incrementó la inseguridad en la zona”, se indicó en el comunicado.

Al respecto, Arturo Maximiliano García resaltó la urgencia de escuchar a la gente para definir las acciones que son indispensables para recuperar mejores condiciones de vida y de seguridad que favorezcan a la economía local en favor de todas las personas.

“Ya el problema no es solo la pandemia, sino que la gente no tenga condiciones de seguridad para salir a la calle a consumir y si la gente no sale a consumir, pues le afecta a usted. Está muy enraizada la inseguridad”, admitió el candidato a la presidencia municipal de Querétaro al platicar con los comerciantes.

María Alemán del Partido Revolucionario Institucional

Presentó el Sistema de Transporte Intracomunitario para poner fin a los trayectos que la gente tiene que hacer diariamente para llegar a las paradas.

“La falta de visión y compromiso del actual ayuntamiento ha llevado a que vecinos de diversas colonias tengan que caminar hasta media hora para ir a una parada, nosotros vamos a solucionar esos problemas para que tengan más tiempo de calidad con su familia y no se exponga a nadie por la noche.”

Desde Santa Rosa Jauregui, una de las delegaciones con mayor rezago en temas de movilidad, la candidata a la presidencia municipal señaló “nosotros queremos que todas y todos puedan y prefieran moverse en el transporte público.” Denunció que el presidente municipal con licencia no hizo nada por la gente en los tres años de gobierno y ahora que busca su reelección asegura que sí cumplirá.

“Nosotros vamos a crear el Sistema de Transporte Intracomunitario, haremos un transporte especial, las vans, que llegarán a todas las colonias que ahora están incomunicadas, terminaremos con la rutina diaria de la gente de invertir casi una hora entre ida y venida a la parada. Para nosotros regresar a vivir bien significa que toda la gente en la ciudad tenga servicios de primer nivel y pueda pasar más tiempo con su familia.”

Escuchando a las y los vecinos de Santa Rosa Jáuregui, denunciaron que tienen que recorrer trayectos de hasta 45 minutos caminando para llegar a la primera parada, y muchas veces los camiones ya no tienen lugar o tardan mucho tiempo en pasar, es decir, la frecuencia no es suficiente. Además, por la noche resulta muy común que sean asaltados o en el caso de las mujeres agredidas porque faltan luminarias y tienen que caminar largas distancias hasta su casa.

La candidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán inició la semana recorriendo las instalaciones de la Central de Abastos de Querétaro, donde se reunió con comerciantes y locatarios, quienes externaron que se suman a la campaña y proyecto de María Alemán, rumbo a la presidencia municipal de Querétaro, siendo la primera candidata en asistir a la Central de Abastos, sostener reuniones y conversar con los locatarios y bodegueros. En la reunión se firmaron los compromisos con la Central, entre ellos destacan la ampliación y renovación de drenaje y el reencarpetado de las calles. Una de las preocupaciones más grandes de los comerciantes es la lentitud de la reactivación económica y la crisis que ha dejado la pandemia, también señalaron que sufrieron abandono e inacción por parte de las autoridades municipales durante los meses más complejos de la crisis.

En el encuentro, los comerciantes enfatizaron que desean un cambio real a las condiciones en las que hoy se encuentran las y los habitantes de Querétaro, es por eso que se suman al proyecto de María Alemán.

Carlos Rentería de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: Les comparto ese video sobre la reunión a la que asistí con miembros del colectivo “Mujeres Universitarias”. Platicamos de las problemáticas que aquejan al municipio, que no son pocas. Pero sobretodo discutimos sobre la evidente falta de oportunidades que en la administración actual existen para los adultos mayores.

¡Es tiempo de igualdad de oportunidades, #EsTiempoDeAyudar!

Asistió a una reunión con miembros del colectivo “Mujeres Universitarias”. Platicó de las problemáticas que aquejan al municipio. Discutió sobre la evidente falta de oportunidades que en la administración actual existen para los adultos mayores.

Vanesa Garfias del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Hoy recorrí junto con Carlos Villaseñor el Mercado de Abastos con la intención de escuchar a los locatarios, con ellos platiqué sobre la seguridad que implementaré para ellos. Muchas gracias a la administración por su recibimiento. #SoyComoTú #Elecciones2021

Hizo un recorrido junto con Carlos Villaseñor el Mercado de Abastos, escuchó a los locatarios y platicó sobre la seguridad que implementará para ellos.