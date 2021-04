VACUNACIÓN ANTICOVID

Cinco mil adultos mayores de SJR se vacunaron en otros municipios: Sria. del Bienestar

Más de 20 mil en todo Querétaro se inmunizaron en otros estados.

Por Josefina Herrera

Aunque se tenían contempladas 30 mil dosis contra COVID-19 para los adultos mayores de más de 60 años en San Juan del Río, al final sólo se aplicaron 23 mil 200 vacunas, esto debido a que identificaron a cinco mil personas que se fueron a inmunizar a otros municipios, así lo informó Humberto Segura Barrios, director regional de programas para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

Indicó que esta misma situación se dio en Tequisquiapan y Querétaro, es por ello que la meta que la dependencia ha contemplado, va de acuerdo a los datos del INEGI, sin embargo en otros municipios si rebasaron el 100 por ciento con la aplicación del biológico por estas circunstancias.

“La meta que tiene que ver con la media nacional que se está vacunando, recordemos que se tiene un porcentaje de adultos mayores que todavía no se animan a ponerse la vacuna, y en San Juan había una peculiaridad, alrededor de cinco mil adultos mayores acudieron a ponerse sus vacunas en el estado de México, Guanajuato o bien tenían propiedades en Tequisquiapan, en Querétaro y acudieron a vacunarse a sus municipios, entonces nosotros bueno tenemos la certeza de que hay, y tenemos la certeza porque municipios como Corregidora y El Marqués excedimos el 100 por ciento, entonces mucha gente que trae identificación de San Juan iban a vacunarse pero porque los hijos vivían ahí, y nuestra meta se había reducido a 24 mil adultos mayores, entonces estamos prácticamente en la meta, pero es cierto el padrón del INEGI marca que tenemos 30 mil adultos mayores en San Juan del Río”.

Aunque ya se habían anticipado en que la aplicación de las dosis serían menos por esa situación, sobre todo en el estado de México, debido a que han llegado algunas personas en los últimos años a vivir a San Juan del Río pero no han actualizado sus datos, y por tal motivo aprovecharon para irse a vacunar a otro lado.

Ante esta situación, Segura Barrios, recordó que los adultos mayores que acudieron a otros municipios a vacunarse, deben aplicarse la segunda dosis en el mismo lugar, esto para llevar un mejor control, pero sobre todo por la diferencia de la marca del biológico.

“Importante estos cinco mil sanjuanenses que se han vacunado en otro lado, importante que vayan a ese mismo espacio a vacunarse por su segunda dosis, ¿por qué no se las podemos poner en San Juan del Río?, en San Juan sólo se van a completar los esquemas de vacunación con los sanjuanenses que se vacunaron en San Juan del Río, tenemos que llegaron y nos dijeron, me puse mi vacuna en Guanajuato, póngame aquí mi segunda, pero cuál es la situación, que no coincide el biológico, en San Juan del Río pusimos la Pfizer, y allá habían puesto una vacuna de otra marca, y para que la vacuna surja efecto tienen que ser ambas dosis del mismo laboratorio”.

En el caso de Querétaro, señaló que se atendieron alrededor de 80 mil adultos mayores, mientras que los otros 20 mil también acudieron a otros municipios a vacunarse, como el caso de Guanajuato o al estado de México, o a los municipios metropolitanos.

Finalmente, también mencionó que hay otra cantidad, aunque menor de personas que todavía no se animan a aplicarse la vacuna, pero tendrán la oportunidad de ponérsela en la siguiente etapa, que es la aplicación a adultos mayores de 50 a 59 años de edad, sin embargo el 85 por ciento de la población de adultos mayores de 60 años del estado de Querétaro, ya fue inmunizado.