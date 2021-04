VALIOSO TRIUNFO

Ángel Sepúlveda puso alma, vida y corazón en cada jugada.

Querétaro derrota al FC Juárez y se mantiene en zona de repechaje

Por José Luis Jiménez

Sin ser su mejor actuación, Gallos Blancos hizo la tarea de lograr derrotar a FC Juárez y de esta forma, el cuadro dirigido por Héctor Altamirano mantienen sus esperanzas de lograr, por lo menos, la calificación a la zona de repechaje.

Con este resultado los queretanos llegaron a 21 puntos y se ubican en el lugar 11 y todo se determinará en el último partido contra el León, la próxima semana.

Aquí es donde los aficionados deben sacar el Rosario y la calculadora, aunque está claro el panorama para Querétaro, si quiere pasar a la siguiente ronda, necesita, mínimo, empatar con León para llegar a 22 puntos, pero sería ideal para asegurar lugar, incluso entre los primeros 8, con una victoria.

La Jornada 17 es como sigue: Atlético San Luis vs Pachuca, Necaxa vs Atlas, Juárez vs Toluca, Chivas vs Tigres, León vs Gallos, Cruz Azul vs Xolos, Monterrey vs Mazatlán, Santos vs. Puebla y Pumas vs. América.

Jornada caliente, pero el partido de hoy, fue el peor jugado por Gallos, parecía que Juárez era el local y los números no mienten, pues en posesión de balón, a pesar de que Gallos estaba en casa y con el aliento, por primera vez de la afición, sólo tuvieron un 39 por ciento de posesión, por un 61 por ciento de los rivales.

Gallos desarrolló 201 pases acertados por 337 de Juárez y en cuanto precisión, también perdió Querétaro, pues sólo hizo un 77 por ciento, por un 84 del rival.

En el papel, la formación fue agresiva, con la incorporación de Jefferson Montero, que jugó su mejor partido con Gallos, pero no fue suficiente, porque Jonathan Dos Santos se pasó el partido, equivocando, tirando en el suelo y de eso se dio cuenta “El Pity” que lo sacó en el minuto 45 y fue lo mejor que pudo hacer, pues metió al uruguayo Hugo Silveira, que a la postre se convirtió en el héroe del partido al anotar de cabeza el gol del triunfo.

Gallos jugó con el librito. Sabían que un gol en contra podría ser catastrófico, de aquí que solo fueron latigazos para hacer daño, como aquel disparo de Kevin Ramírez en el primer tiempo que tapó el arquero visitante y lo mismo un doble disparo de Gonzalo Montes, aunque también deberíamos resaltar un lance de Gil Alcalá que mantuvo el cero en el primer tiempo.