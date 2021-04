Avanzar con cautela para evitar riesgos: Teresa García

Por Jahaira Lara

Se mantiene Corregidora, El Marqués, Querétaro, San Juan del Río y Tolimán en color rojo en el semáforo de la Universidad Autónoma de Querétaro, mientras que suman seis municipios en amarillo y siete en naranja; informó la rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien puntualizó que pese a que en algunos municipios se ha logrado avanzar no es momento de aumentar la movilidad y temas de aforo.

La académica reiteró que es necesario que se avance con cautela y que las autoridades estatales tomen en cuenta el movimiento que genera un proceso electoral como el que se desarrolla en Querétaro y todo el país, además de que consideró que a nivel estatal no se ha evaluado lo suficiente el impacto por el periodo vacacional.

Aunque algunos municipios tienen las condiciones para avanzar a un escenario A por la baja en contagios e índices de hospitalización, sentenció que esto no se debe generalizar, ni mandar un mensaje equivocado a la población.

“No es que esté en contra del semáforo verde y el escenario A en Querétaro, pero creo que no son tiempos; estamos en proceso electoral, momentos donde la ciudadanía se apasiona y hay una gran cantidad de movimiento y estamos saliendo del periodo de semana santa, creo que no se ha valorado lo suficiente un impacto negativo; vemos como en Ciudad de México se empieza a resentir un pico”.

García Gasca consideró que se debería contemplar un escenario B intermedio para la entidad, donde se implementen medidas intermedias con la posibilidad de reactivar la economía, para evitar mensajes equivocados con respecto a los aumentos en movilidad y posibilidad de asistir a lugares concurridos; lo anterior, al hacer énfasis en que no se ha dimensionado el impacto negativo que podría tener que un mayor número de personas salga a las calles.

“Se puede avanzar, pero hay que hacerlo con cautela para no cometer errores. Lo que no queremos es que se repita lo de enero, ya en abril sumamos dos mil casos hasta el pasado miércoles, esperamos que esto no repunte y la decisión de las autoridades estatales haya sido buena. Yo creo que no estamos en el momento, para algunas cosas podemos decir que hay escenario A, pero no podemos generalizar”.

De esta manera, reiteró el llamado a la población ha tomar en serio las medidas sanitarias, pues aún continúa la pandemia por COVID-19 a nivel mundial y aunque ya se tiene la vacuna, el porcentaje de vacunados es bajo.

En cuanto al semáforo UAQ que comparte el Comité Universitario de Seguridad Sanitaria, precisó que en Amarillo se encuentran los municipios de Amealco, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Huimilpan, Landa de Matamoros y San Joaquín; mientras que en naranja se ubica a Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller y Tequisquiapan; además de los cinco municipios en rojo ya señalados.