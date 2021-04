FINAL CARDIACO

Héctor Altamirano no está en juego su continuidad, pero sería bueno que en su primer torneo en primera división, metiera a Gallos en liguilla, sería fabuloso.

Ganó Pachuca y 11 equipos, entre ellos Gallos Blancos buscarán un lugar en repechaje que es partado para 8 instituciones

Por José Luis Jiménez

Esta semana se jugará la última jornada de la temporada regular de la Liga MX y al hacer un análisis quien tiene posibilidades de entrar a la liguilla de repesca encontramos a 10 equipos involucrados, entre ellos, por supuesto Gallos Blancos.

Los únicos equipos que tienen su lugar seguro como 1 y 2, son Cruz Azul y América, pero Puebla, Monterrey y Santos, depende de sus resultados podrían ocupar los 4 primeros que van directos a la liguilla final.

Del 5 al 12 que integrarán las llaves del repechaje, es decir 8 lugares, lo buscarán están 11 equipos.

Gallos Blancos está ubicado en el lugar 11 con 21 puntos, pero un empate y dependiendo de los demás resultados podría incluso quedar fuera de repesca, sin embargo, si llegase a ganar al León, entraría a la repesca y con la combinación de los demás resultados podría incluso entrar entre el 5 y el 8, que reciben en casa en repechaje.

León no es el mismo que de la temporada pasada que le ganó a casi todos y que coronó con un título. Esta vez hay dudas, pues no han tenido buenos resultados, y a eso se une la declaración reciente que Nacho Ambriz no renovará con el club, lo que podría desequilibrar al cuadro verdiblanco.

Gallos tiene mucho que ganar, y nada que perder. De hecho el cuadro dirigido por Héctor Altamirano, ya ha hecho un gran torneo con 21 puntos, pero lo que le juega en contra es que en sus actuaciones como visitante, sólo puro rescatar un punto y fue en su enfrentamiento con el peor equipos del torneo Necaxa.

Los aficionados queretano tendrán que sacar la calculadora partido a partido, de los que se jueguen partido a partido para saber cuál es el futuro de Gallos Blancos.