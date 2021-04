Él es Emilio Rodríguez, el queretano que tiene una historia de éxito en la Universidad del Futbol y que pronto se coronará con un posible debut en primera división.

El queretano Emilio Rodríguez es goleador, juega para Pachuca y quiere trascender

Por José Luis Jiménez

Para cualquier ser humano, separarse de su familia a los 11 años de edad siempre es difícil y eso fue lo que hizo Emilio Rodríguez. El es queretano y se fue a la Universidad del Futbol, recomendado por Agustín “Chino” Morales director general del Centro de Formación (CEFORAM) que lleva su nombre.

Hoy, ya casi cumple 18 años, está a punto de graduarse en la prepa y es figura de la categoría Sub 17 de los Tuzos que son líderes y favoritos para obtener el campeonato.

Emilio Rodríguez pasó seis años alejado de su familia, el primer año fue muy difícil, extrañaba a la familia, y en el transcurso estuvo a punto de desistir, pues no había oportunidades. “A los 13 o 14 años no me había desarrollado físicamente y en las básicas no tenía nada de minutos y ya no quería estar acá, porque decía para qué, sino juego, no me meten, para que sigo”, pero poco a poco fue convenciendo de sus virtudes y llegaron poco a poco las oportunidades.

De hecho recuerda “El Chino” Morales que no querían en Pachuca aceptárselo, por que Emilio Rodríguez era un jugador bajito, sin embargo confiaron en su visoría y pronto convenció. “A los 16 años fue que di el estirón, ayudado con intenso trabajo en el gimnasio”.

Hoy día, Emilio es pilar en la sub 17 de Pachuca con amplias posibilidades de debutar. Lleva ocho goles y está a tres del líder. Es volante por izquierda, es zurdo con mucha habilidad.

Aunque aún no ha debutado en primera división, el queretano Emilio Rodríguez ya es una historia de éxito. La Universidad del Futbol lo ha formado. El es el ejemplo digno de la forma de trabajar de los Tuzos del Pachuca que tiene en promedio, entre seis o siete jugadores debutantes por temporada.

Emilio Rodríguez forma parte de una familia queretana. Hace 6 años, don Miguel Angel y doña Hilda, se desprendieron de su hijo, con un nudo en la garganta, pero iba a una institución importante y seria, como la Universidad del Futbol, donde se lo educaron y ahora es orgullo, también de Alejandra, Julia y Ana, sus tres hermanas mayores que él.

Es cierto que el corazón de Emilio Rodríguez está con Pachuca, pero su ilusión será debutar en primera división con cualquier equipo que le de la oportunidad, incluso con Gallos Blancos, donde jugó en la Sub 13. “La verdad yo siempre le he ido a Querétaro. Yo fui muchas veces al estadio con mis papás y primos y mi ilusión es jugar allá, en algún momento de mi carrera”, detalló.

Nuestro entrevistado se está distinguiendo entre unos 200 jugadores que hoy día tiene la Universidad del Futbol y está a punto de egresar con un título en la prepa. A partir de entonces tendrá que dejar las instalaciones y rentar para poder jugar en la Sub 20, si así lo deciden en la institución, pero Agustín “Chino” Morales comenta que Marco Garcés, le dijo que está próximo el debut de Emilio Rodríguez con Tuzos en primera división.