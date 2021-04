Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 27 de Abril

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Integrantes del equipo de campaña de Mauricio Kuri González informaron que el candidato a la gubernatura de Querétaro sufrió un evento vascular leve.

De acuerdo con el reporte de su médico de cabecera, César Altamirano, se trata de un evento leve y este miércoles podrá ser dado de alta.

También agregó que el candidato del PAN no tendrá secuelas físicas y podrá continuar con su campaña electoral.

El médico precisó que Kuri llegó a su consultorio privado ubicado en el Hospital Ángeles de Querétaro a las 15:35 del lunes, luego de haberse sentido mal en su domicilio.

Sus síntomas fueron mareo y debilidad en la parte izquierda del cuerpo, por lo cual fue intervenido momentos después.

“Antes y tras la recuperación del tratamiento Mauricio estuvo consciente, lúcido y las molestias fueron desapareciendo. Actualmente se le está aplicando aspirina y está en observación para ser dado de alta en breve”.

Adicionalmente fue reiterativo en el sentido de que no tendrá secuelas físicas en el corto y mediano plazo.

Celia Maya de MORENA

Se reunió con la Federación de Estudiantes de la UAQ, con el propósito de escucharlos y conocer las inquietudes de los jóvenes estudiantes del Estado.

La candidata platicó que tuvo un acercamiento con rectores de varias universidades, y le externaron su preocupación por la educación universitaria, pues comentaron que los alumnos llegaban a nivel superior con muchas deficiencias educativas, mismas que se aprenden en nivel básico y medio superior. De ahí su preocupación para poder apoyar a la educación en todos los niveles.

También explicó la importancia de la educación en la política; “A los jóvenes les debería de interesar la política, porque la política si se interesa en ustedes, porque todas las decisiones son políticas. Por ejemplo: Si el transporte público no se atiende bien, y afecta a los estudiantes, es una decisión política, si no se destina dinero a la educación, no se podrá desarrollar investigación y así todos son temas que se desprenden son políticos; de decisiones y de voluntad política para hacer las cosas”.

La candidata mencionó que la educación pública es una obligación del Estado, que tiene que ver con la oportunidad que tienen los jóvenes con acudir a la escuela. Y de esta forma, que ellos puedan conocer a dónde viven, qué se hace su Estado, es decir estar más politizados, que no significa que tengan que estar dentro de un partido, sino estar interesados en lo qué pasa en su estado y cómo están las cosas.

“En mi campaña estoy ofreciendo revisar los contenidos de primaria, secundaria y preparatoria, si me preocupa la educación pública y que las y los estudiantes tengan los conocimientos necesarios para tener mejores oportunidades laborales. Claro, acompañado de una buena infraestructura en las escuelas; que no falte el drenaje y la luz”, sostuvo Celia Maya.

Dentro de las preocupaciones de los estudiantes; fue el subsidio al transporte público, la oportunidad laboral al egresar de la universidad, el reconocimiento de sus carreras a actividades afines, y la especialización.

Las respuestas de la candidata fueron directas; en el caso del transporte público se comprometió a respetar el descuento a estudiantes, así como apoyar a la investigación y la educación con un presupuesto digno, para así evitar la deserción escolar. Sobre la experiencia laborar dijo que se hablará con la iniciativa privada para hacer algún tipo convenio para que los alumnos, antes de egresar puedan adquirir experiencia y ganar un sueldo. Celia Maya hizo hincapié en un programa de emprendedurismo para los universitarios que quieran iniciar un negocio o una empresa al finalizar su carrera. Sobre el tema de salud, la candidata se comprometió a reestablecer las clínicas, centros y hospitales con el equipo necesario, así como medicamentos y personal médico.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Presentó de manera oficial su propuesta de campaña, denominada Salario Rosa.

Acompañada por mujeres del municipio de Corregidora, Arredondo Ramos compartió que el esfuerzo que realizan todos los días las mujeres merece más que un gracias, por ello en el momento que Abigail sea gobernadora se va a poner en marcha el Salario Rosa, para que cada dos meses, las amas de casa de Querétaro reciban 2 mil 600 pesos.

“Es lo mínimo que podemos hacer, y lo hacemos porque ustedes merecen más que las gracias, porque las mujeres son el pilar de las familias, todos los meses buscan la manera de sacar adelante a sus hijos, su esfuerzo merece más que las gracias”, destacó.

Mencionó Arredondo Ramos, que no se vale que ahora que son campañas el partido que está en el gobierno quiera apropiarse de estas propuestas que el PRI presentó desde antes que empezaran las campañas políticas, y fue rechazada, más en los tiempos de pandemia que vivimos; las familias, así como las mujeres requieren de apoyo para reactivar las economía, desgraciadamente el gobierno estatal le dio la espalda a las mujeres queretanas, pero ahora que son campañas mágicamente dentro de sus propuestas también cuenta con un apoyo destinado a mujeres.

Mencionó Abigail que los gobiernos deben de generar políticas públicas en beneficio de la población, darle un seguimiento real, no solo prometer en campañas y después olvidarse de la gente, como lo ha hecho este actual gobierno, ni un solo apoyo para mujeres, amas de casa, jefas de familia, que todos los días se aprietan el cinturón para sacar adelante a sus hijos, en los estudios, en el sustento diario, como es la comida, la salud.

“Seré gobernadora para resolver los problemas de las y los queretanos, voy a ser gobernadora porque haré los cambios necesarios para podernos desarrollar al máximo, para trabajar con todos, especialmente con las mujeres y los jóvenes de Querétaro”, finalizó la candidata Abigail Arredondo

Juan Carlos Martínez de Fuerza por

Presentó el programa 100×100, que encabezará la plataforma de apoyo a los jóvenes y emprendedores durante su administración, en el cual financiará 100 proyectos con 100 mil pesos.





Juan Carlos Martínez afirmó que apostar por los jóvenes y brindarles el impulso necesario para desarrollar sus proyectos será una de las prioridades de la administración.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente del país, son ellos quienes están desde ahora empezando a cambiar el esquema de emprendimiento, de trabajo y desde sus escuelas están desarrollando nuevos esquemas, lo que necesitan es ese impulso para arrancar y esa confianza que siempre les hemos tenido”.



A lo largo de la campaña Juan Carlos Martínez ha escuchado las propuestas y planteamientos de jóvenes, donde la principal inquietud es la falta de oportunidad y apoyo para emprender proyectos y autoempleo.





“Tenemos también una incubadora de negocios para ayudarles con sus proyectos y que participen en fondos de innovación, becas en el extranjero para jóvenes que tengan altos promedios en las universidades de Querétaro”.

Además se gestionará ante empresas de la iniciativa privada promover un incentivo a las empresas que contraten a jóvenes recién egresados de las universidades en Querétaro.





“Estoy muy consciente de las necesidades, tuve que salir de Querétaro a los 22 años porque en ese entonces no había oportunidades para un joven inquieto como yo, pero ahora sé que si alguien confía en ti y te brinda las herramientas puedes empezar y lograr grandes cosas”, finalizó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Recorrió las colonias Candiles, Tejeda y Santa Bárbara, correspondientes al municipio de Corregidora, donde tuvo oportunidad de escuchar las necesidades de sus habitantes y comerciantes, así como compartirles sus propuestas

Durante el recorrido, Reséndiz Jaime aseguró que su compromiso está con todos los ciudadanos, agregando que todo Querétaro será verde.

La candidata ecologista al Gobierno del Estado, estuvo acompañada del candidato a la Presidencia Municipal de Corregidora por el PVEM, Javier Navarrete.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales; Soy Bety León y quiero corregir lo que se ha hecho mal en Querétaro para que ahora sí nos vaya bien a todos.

En Paseos del Pedregal la ciudadanía pide transporte, espacios seguros para actividades recreativas, una escuela para todos los niños que viven allí.

Si no empezamos a escuchar las necesidades de las personas, ¿cómo vamos a corregir el rumbo de nuestro estado? Estamos a tiempo, #MásValeCorregir que lamentar.

Compartió en redes sociales: Pura buena vibra en el mercado Escobedo. ¡Súbele!

Con Iliana Luna, candidata a diputada local del distrito 5, estamos poniendo a Querétaro en Movimiento #MásValeCorregir que lamentar.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en redes sociales: Porque antes de ser políticos somos humanos, expreso mi solidaridad y apoyo en este momento delicado de salud a Mauricio Kuri

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: No se pierdan el primer debate entre las y los candidatos a la Gubernatura del Estado de Querétaro. ¡Los espero este jueves 29 a las 19:00 hrs!

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Como parte de las actividades de la “Semana Político Electoral” organizada por el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro (CAEQ), los candidatos del Partido del Trabajo (PT) presentaron sus propuestas a los agremiados del CAEQ, que participaron de este evento a través de la plataforma Zoom.

La reunión fue encabezada por la Presidenta del Colegio de Arquitectos, Isabel Fonseca Zamorano, quien dió la bienvenida a Penelope Ramirez Manriquez, candidata a gobernadora del estado de Querétaro; Walter López González, candidato a presidente municipal de Querétaro y Ana Yolanda López Dominguez, candidata a diputada federal por el IV distrito.

La presidenta Isabel Fonseca Zamorano, reiteró que el Colegio de Arquitectos es una asociación de puertas abiertas, por lo que el objetivo de la Semana Político Electoral es recibir a los candidatos de todas las fuerzas políticas, y entregó, a nombre de los agremiados, seis peticiones para mejorar el ámbito público en materia de construcción en la entidad, a través de un documento llamado “Aportaciones del Colegio de Arquitectos”.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Realizó una gira por Tequisquiapan donde platicó con el cuerpo de bomberos de la zona, quienes le externaron la necesidad de apoyos para realizar su labor en esa demarcación y sobre todo en las cuestiones de protección civil, pus ellos ya no pueden certificar a los negocios en esa materia para conseguir la licencia municipal y eso les quita una entrada de recursos importante.

La candidata se comprometió a fortalecer a todos los cuerpos de bomberos ya que ellos serán una pieza importante en la creación de la Gendarmería Ambiental de la Secretaría de Ecología ya que con su experiencia serán los encargados de capacitar al personal y coordinar el combate a incendios forestales.

“La labor de los bomberos es muy importante en la Secretaría de Ecología, debemos cuidar nuestro medio ambiente y en una época como esta de mucha sequía, los incendios son la mayor amenaza para la ecología, debemos estar preparados, fortalecidos y capacitados” señaló Ruiz de Santiago.

Además, dijo que en Tequisquiapan se pondrá una de las tres comandancias de la Gendarmería Ambiental de la Secretaría de Ecología para realizar labores en la zona

Más tarde la candidata visitó el mercado Guadalupano y el de artesanías. Ahí reconoció que el turismo es la principal fuente de ingresos de la zona, pero la infraestructura se ha visto rebasada, ya que no hay transporte público o estacionamientos para los visitantes, por eso se comprometió a diseñar infraestructura turística de la mano de los prestadores de servicios, para que Tequisquiapan se fortalezca en esta materia.

“Quienes deben señalar las obras de infraestructura turística que se deben hacer son ustedes, porque viven día a día la problemática y saben cómo resolverla, ustedes son los expertos y debemos escucharlos” dijo Raquel Ruiz de Santiago.