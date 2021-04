Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 27 de Abril

Luis Nava del Partido Acción Nacional

Anunció sus propuestas para crear el Centro Integral de Bienestar Animal (CIBA), así como impulsar acciones concretas para la promoción del cuidado y denuncia del maltrato animal.

Junto a su esposa Arahí Domínguez, presentó a los habitantes de Querétaro sus propuestas de servicios municipales eficientes, algunas enfocadas al cuidado y bienestar animal, como nuevos refugios para mascotas, cuidado y control animal, así como la actualización del Reglamento de la Dirección de Protección Animal.

Luis Nava afirmó que prosperidad es hacer un trabajo común por la capital, y por ello, fortalecerá todos los programas de bienestar animal integral. Se promoverán campañas de esterilización y se ampliará su capacidad de cobertura; además de crear la Policía Ambiental y de cuidado animal.

En un evento al aire libre y cuidando las medidas sanitarias, el candidato de Acción Nacional agradeció la confianza de cada Asociación, Fundación y protectores animales independientes que se dieron cita para escuchar y respaldar el proyecto de Luis Nava porque sus ideas son claras para seguir fijando en la capital una agenda integral de cuidado animal.

“Este Querétaro no lo construyó un solo partido, ni un grupo de personas. No a la división, hay que sumarnos y hay que trabajar. Invitemos a todos, hagamos un proyecto que no sea nada más para el tema de la campaña, que vayamos todos juntos a construir un Querétaro mejor”.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, Nava recordó su propuesta para construir el pulmón verde más grande que tendrá Querétaro con el Parque “La Queretana” un área de bosque con 180 hectáreas, además de promover entre gobierno, ciudadanos y empresas la economía circular de reutilizar, reparar y reciclar.

“Un gran capital merece un gran parque para todas y todos y por eso construiremos “La Queretana”. Nuestras acciones de hoy repercuten mañana. Seremos responsables con las futuras generaciones. Por ti y por todos ¡VA!, hagamos un Querétaro limpio”.

Cabe mencionar que durante la presentación de propuestas se contó con la presencia de asociaciones de protección animal: Huellitas peludas, Abogados de los Animales A.C., Asociación Protectora de Animales (APAQRO A.C.), Tierra Paraíso Refugio Canino, Dogma, Dejando Huella Educando, Rabsa, Abogada de Cariño Animal, Alianza para el rescate, 44 Gatos ferales, Casita Miau Miau, Mundogs, entre otras, así como protectores de animales independientes.

Arturo Maximiliano García de MORENA

En reunión con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación indicó que su propuesta de gobierno implica “continuar con las cosas que sirven” que a la fecha han ejecutado las administraciones anteriores, tanto del PRI como del PAN que han estado en los últimos 20 años.

“Estoy seguro que hay muchas políticas que hay que continuar o que hay que re catapultar”, manifestó el candidato de MORENA.

Afirmó que el municipio de Querétaro tendría que impulsar el liderazgo metropolitano en favor de la agilización de trámites para la instalación y operación de las empresas, así como mejorar la movilidad, al privilegiar al peatón y promover un compromiso ambiental, señaló el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, Arturo Maximiliano García.

Señaló que el crecimiento económico va de la mano con el desarrollo social y el cuidado ambiental, como parte de una ideología de empresas socialmente responsables.

Por eso, propuso atender problemas como la movilidad, que implica privilegiar al peatón mediante la construcción de 250 kilómetros de banquetas, con estudios precisos de origen-destino y con micro parques o parques de bolsillo a lo largo de esos espacios, para que la gente pueda relajarse o convivir en ellos y cerrar los circuitos de ciclovías para que sean rutas completas.

“Las banquetas son muy importantes. No hay banquetas no hay circuitos de banquetas, no hay estudios de origen-destino y hay planteamiento muy bien hecho de expertos en desarrollo urbano, donde nos proponen mil kilómetros, vimos el tema presupuestal y lo vemos complejo, por eso lo dejamos en 250 kilómetros, con micro parques o parques de bolsillo y arbolado”, declaró Arturo Maximiliano.

María Alemán del Partido Revolucionario Institucional

Denunció que mientras el gobierno actual quiere que todos tengan coche, “nosotros queremos que todas y todos puedan y prefieran moverse en el transporte público.” Denunció que el presidente municipal con licencia no hizo nada por la gente en los tres años de gobierno y ahora que busca su reelección asegura que sí cumplirá.

“Nosotros vamos a crear el Sistema de Transporte Intercomunitario, haremos un transporte especial, vans, que llegará a todas las colonias que ahora están incomunicadas, principalmente ubicadas en los Distritos 3 y 13, prevemos terminar con la rutina diaria de la gente de invertir casi una hora entre ida y venida a la parada. Para nosotros regresar a vivir bien significa que toda la gente en la ciudad tenga servicios de primer nivel y pueda pasar más tiempo con su familia.”

Comentó que ante un gran problema: una solución contundente e innovadora. Explicó que nuestro transporte público carece de capilaridad, es decir, de una capacidad que permita que todo el mundo tenga acceso en el territorio, y ante el poco compromiso de la autoridad con la gente, los servicios han ido quedando relegados en ciertas zonas de la ciudad. “El negocio está en dar permisos de construcción sin ver las necesidades de la gente, nosotros tenemos una planeación para nuestro municipio a fin de que nadie quede relegado.”

Por su parte, los candidatos a regidores y los ciudadanos invitados, usuarios de transporte público, destacaron que no existe un sistema de transporte en las comunidades de Santa Rosa Jáuregui. Los ciudadanos denunciaron que tienen que recorrer trayectos de hasta 45 minutos caminando para llegar a la primera parada, y muchas veces los camiones ya no tienen lugar o tardan mucho tiempo en pasar, sin contar el riesgo al que las y los habitantes están expuestos por la falta de iluminarias.

Las y los ciudadanos se dijeron hartos del actual gobierno y criticaron que busque su reelección cuando hay colonias en la ciudad que están totalmente abandonadas y el ayuntamiento las ignora completamente, “solo gobiernan para las zonas que les conviene, aquí estamos en el olvido y la inseguridad ha crecido mucho, además de que siempre los servicios fallan.” Fernanda, usuaria de transporte señaló que otra problemática también reside en que la frecuencia de los camiones es insuficiente y las que hacen parada, van completamente llenas, propiciando así focos de infección debido a la crisis sanitaria.

La candidata a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán, se comprometió a que nadie se quedará atrás en su gobierno, llamó como urgente la sanitización del sistema de transporte actual con un rediseño de las rutas, la instalación de vans para todas las colonias, la construcción urgente del tranvía y el fortalecimiento de la movilidad alternativa. “Vamos a dejar nuestras viejas costumbres, ahora ya no tendremos que ir a buscar el transporte público, el transporte público nos buscará a nosotros, eso es vivir bien.”

Carlos Rentería de Redes Sociales Progresistas

Se comprometió con cerca de 35 colonias del Poniente de la ciudad a solucionar de fondo el tema de las inundaciones.

El candidato propuso que fuera la Universidad Autónoma de Querétaro la que realizará el estudio para poder determinar los daños, las necesidades y adecuaciones que se tiene que hacer para dar con la verdadera solución al problema de las inundaciones.

Rentería se comprometió a que durante los tres años de su administración se dedicará el presupuesto que sea necesario para combatir este problema que aqueja a una parte importante del municipio.

Carlos Rentería manifestó durante el recorrido que no es posible que tengamos en nuestro municipio dos Querétaro, un Querétaro que tenga servicios e infraestructura de calidad y el otro Querétaro que aún tiene miedo en las épocas de Lluvia, pues teme por que su patrimonio peligre y sus casas se inunden.

Vanesa Garfias del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Recorrí el Mercado y Tianguis de la Cruz con el objetivo de escuchar a locatarios. Fomentar la economía es uno de mis principales objetivos para el comercio local. Me externaron la intervención del municipio para su mejoramiento en infraestructura. Vamos a trabajar unidos.