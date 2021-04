Resumen de actividades Diputados Federales Distrito III

Noticias

Sonia Rocha Distrito (PAN)

Acudió a la comunidad de La Cruz en Cadereyta donde tuvo la oportunidad de platicar con hombres y mujeres interesados en atraer beneficios a la comunidad, también escuchó sus inquietudes y afirmó que hubo mucha disposición por participar en la construcción de un Querétaro prospero.

Visitó también El Jaguey y en San Gaspar junto a Lety Rubio Montes y Miguel Martínez Peñaloza mencionó: “nos llevamos varios acuerdos y trabajo en equipo”, finalizó su recorrido en la comunidad de Ojo de Agua.

Ignacio Loyola (PAN)

El Candidato por el Tercer Distrito Federal por Acción Nacional (PAN), Ignacio Loyola Vera, recorrió el mercado y el tianguis de Santa Rosa Jáuregui, para entablar diálogo con los comerciantes que le expresaron su confianza porque “tenemos la experiencia que fue un buen Gobernador”.

Entre las problemáticas que le expusieron está la falta de medicamentos, de educación para los niños y jóvenes; además de la inseguridad. “Les dan dinero a los que no estudian ni trabajan, solo están manteniendo a parásitos”, denunciaron.

Ante ello, Loyola Vera les explicó la importancia que el presupuesto llegue a quien realmente lo necesita, que desde el Congreso se puedan redirigir los recursos a los programas sociales y para la compra de medicamentos; que haya claridad y transparencia en el manejo del dinero público. “Los invito a que acudan este 6 de junio a votar por Acción Nacional y ser un contrapeso real a las decisiones de una sola persona”.

En este recorrido lo acompañó Hebal Muñoz Cruz, líder de este centro de abastos, entre otras personas.

Beatriz Robles (MORENA)

La candidata Beatriz Robles recorrió La Loma, visitando casa por casa mencionó que la gente esta cada vez más convencida de que con su proyecto todas y todos saldrán adelante, se comprometió con los vecinos de esta colonia a trabajar por el verdadero cambio.

Más tarde a través de sus redes sociales realizó una transmisión donde habló de la importancia de una oportuna distribución de agua y energía a toda la ciudadanía.

Rosi Pacheco (PRI)

Durante su recorrido en el mercado de Santa Rosa Jáuregui, Rosy Pacheco, candidata a diputada federal por el Distrito 3 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió a enfocar su trabajo legislativo en garantizar fondos y medios para que los servicios de salud amplíen su cobertura y calidad en el estado.

“Nuestras autoridades deberían estar preocupadas por la calidad del servicio de salud que se presta no solo en Querétaro, sino en gran parte del país (…) esta pandemia sacó a colación errores, vicios y corrupción en dicho rubro y las acciones para corregirlo han sido débiles y poco efectivas”.

En su diálogo con comerciantes de Santa Rosa, destacó que el legislar no es una tarea sencilla y por lo que se requiere de representantes comprometidos y no de aquellos que han demostrado no serlo, olvidándose del Distrito 3, de su gente y sus promesas.

“¿Han visto a su diputada? ¿La conocen? ¿Saben qué ha hecho? Esto se trata de venir a pedir el voto para una elección, sino de adquirir responsabilidades y tener la capacidad de cumplirlas: yo la tengo”, enfatizó la candidata del PRI.

Rosy Pacheco mantiene una agenda dinámica, recorriendo cada rincón del tercer distrito, conociendo y proponiendo soluciones a las problemáticas que por años han sido relegadas por los diferentes órdenes de gobierno, sugiriendo caminos de gestión, apoyo en solicitudes y comprometiéndose a, desde la representación federal, influir para que su voz tenga efecto en autoridades locales.