“Acciones de cuidado integral en Querétaro”: Luis Nava

Noticias

Al escuchar la voz de asociaciones, fundaciones y rescatistas protectores de animales en la ciudad, el candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) a la Presidencia Municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció sus propuestas para crear el Centro Integral de Bienestar Animal (CIBA), así como impulsar acciones concretas para la promoción del cuidado y denuncia del maltrato animal.



Junto a su esposa Arahí Domínguez, presentó a los habitantes de Querétaro sus propuestas de servicios municipales eficientes, algunas enfocadas al cuidado y bienestar animal, como nuevos refugios para mascotas, cuidado y control animal, así como la actualización del Reglamento de la Dirección de Protección Animal.



Luis Nava afirmó que prosperidad es hacer un trabajo común por la capital, y por ello, fortalecerá todos los programas de bienestar animal integral. Se promoverán campañas de esterilización y se ampliará su capacidad de cobertura; además de crear la Policía Ambiental y de cuidado animal.



En un evento al aire libre y cuidando las medidas sanitarias, el candidato de Acción Nacional agradeció la confianza de cada Asociación, Fundación y protectores animales independientes que se dieron cita para escuchar y respaldar el proyecto de Luis Nava porque sus ideas son claras para seguir fijando en la capital una agenda integral de cuidado animal.



“Este Querétaro no lo construyó un solo partido, ni un grupo de personas. No a la división, hay que sumarnos y hay que trabajar. Invitemos a todos, hagamos un proyecto que no sea nada más para el tema de la campaña, que vayamos todos juntos a construir un Querétaro mejor”.



En cuanto al cuidado del medio ambiente, Nava recordó su propuesta para construir el pulmón verde más grande que tendrá Querétaro con el Parque “La Queretana” un área de bosque con 180 hectáreas, además de promover entre gobierno, ciudadanos y empresas la economía circular de reutilizar, reparar y reciclar.



“Un gran capital merece un gran parque para todas y todos y por eso construiremos “La Queretana”. Nuestras acciones de hoy repercuten mañana. Seremos responsables con las futuras generaciones. Por ti y por todos ¡VA!, hagamos un Querétaro limpio”.



Cabe mencionar que durante la presentación de propuestas se contó con la presencia de asociaciones de protección animal: Huellitas peludas, Abogados de los Animales A.C., Asociación Protectora de Animales (APAQRO A.C.), Tierra Paraíso Refugio Canino, Dogma, Dejando Huella Educando, Rabsa, Abogada de Cariño Animal, Alianza para el rescate, 44 Gatos ferales, Casita Miau Miau, Mundogs, entre otras, así como protectores de animales independientes.

Al escuchar la voz de asociaciones, fundaciones y rescatistas protectores de animales en la ciudad, el candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) a la Presidencia Municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció sus propuestas para crear el Centro Integral de Bienestar Animal (CIBA)