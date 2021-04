“En MORENA solitos entre ellos se meten el pie”: Paul Ospital

Por Tina Hernández

Noticias

Respecto al anuncio que hizo el Consejo Estatal de Morena sobre la impugnación de todo su proceso de asignación de candidaturas; el líder estatal del tricolor, Paul Ospital Carrera, compartió que más allá del desorden al interior del partido, es sorprendente que el instituto haga lo posible por perder la elección.

Expresó que la cancelación de candidaturas de Morena por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) son un reflejo de la desatención que impera en el gobierno federal.

“El modelo de Morena no embona con Querétaro, e insisto están haciendo absolutamente todo, de veras le echan muchísimas ganas, para perder, solitos entre ellos se meten el pie, ni siquiera es necesario que nosotros los volteemos a ver”.

Agregó que para todos los partidos políticos se aplicaron las mismas reglas y los mismos tiempos, por lo cual no es justificante que Morena no pueda llevar a cabo sus registros en tiempo y forma.

En cuanto a la influencia que pueda tener la popularidad del presidente de México en la elección de Querétaro, el priista aseveró que la popularidad de un hombre, no es suficiente para llevar a personas a posicionarse en los gobiernos locales.

“Es increíble la incapacidad que tiene el partido político Morena para algo como registrar a sus candidatos, no puedo creer que un partido político con el presupuesto que reciben el Estado, no tienen la capacidad técnica para registrar candidatos y candidatas, me parece un reflejo de lo que es Morena en el gobierno, un desorden completo y dos una desatención por cumplir la ley y las normas”.