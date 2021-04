(Por: Apolo Urquiza)

JUANITAS: De nada ha servido los avances en materia de igualdad sustantiva ni la lucha de tantas mujeres en busca de equidad en materia política, cuando los partidos políticos siguen haciendo todo para burlar la ley y seguir favoreciendo al género de siempre. La más reciente muestra de misoginia fue propinada por Morena en el Estado, desconocieron la norma e intentaron registrar más candidatos hombres de los permitidos, el Instituto Electoral les corrigió la plana y ordenó sustituir a algunos masculinos por mujeres; Morena, en lugar de enmendar su yerro, esquiva la ley y sí baja a los señores candidatos pero los sustituye con las esposas o hermanas de éstos. Serán candidatas “juanitas” la esposa de Luis Carlos Arellano en Cadereyta, o la hermana de José Luis Barrón en el 3er Distrito Local y Rosy de Sinecio en San Juan del Río. Está claro qué al partido en el poder, cuando la ley no les favorece, o la cambian o la tuercen.

FIFÍ: Muchos integrantes de la 4T han hecho manifestaciones públicas de repudio a la candidatura de Arturo Maximiliano, lo acusan (lo menos) de infiltrado, de fifí y conservador; pero “el Meño” quiso tapar muchas bocas y lo hizo de manera fina, elegante, como buen Notario Público, y hace campaña llegando en una camioneta de lujo con un valor superior al 1.5 millón de pesos. Congruente pues a los postulados de Morena, esos que dicen que deben ser austeros. No cabe duda qué aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Maximiliano es más fresa que el más recalcitrante miembro de la mafia del poder.

CAPRICHO: Preocupa al interior del PRI que sus números en el Estado no levanten, más aún cuando se esperaba que el arranque de campaña de María Alemán fuera un revulsivo que impulsara lo caído del trabajo electoral de la abanderada a la gubernatura Abigail Arredondo, pero no ha sido así. Está claro que el tema no pasa por recurso, porque hay espectaculares de ambas en cada rincón de Querétaro, lo que pesa sobre de ellas es el descrédito de la marca PRI y evidentemente muy malos asesores en marketing político. Pasan los días y parece acercarse la hora anunciada por muchos, el otrora partidazo no llegará ni cerca a los 204 mil votos obtenidos en lo local cuando Juan José Ruiz dirigía al tricolor y AMLO era candidato presidencial con la fuerza comicial correspondiente. Paul Ospital difícilmente será legislador y su paso por la Dirigencia Estatal será un caro capricho que Alito Moreno le concedió.