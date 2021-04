“Rosy Sinecio no vive en San Juan del Río”: Susana Águila

La regidora de Morena, Susana Águila Flores.

Por Rafael Rodríguez

La regidora Susana Águila Flores, en rueda de prensa dijo que considera una arbitrariedad la designación de Juan Alvarado Navarrete y la posterior designación de la señora Rosa María Ríos de Sinecio, quien no hay constancia de su registro como participante conforme a la convocatoria de MORENA.

“No podemos dejar pasar esto que se nombre a una candidata que no es de MORENA a la que nunca hemos visto, no conocemos su trayectoria e inclusive creo que no vive en San Juan del Río”