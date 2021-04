Suben costos de materiales para artesanos

Les ha costado a artesanos de Tequisquiapan conseguir materiales para sus trabajos pendientes.

Por Josefina Herrera

Alejandra Caballero, directora de la Casa del Artesano en Tequisquiapan, señaló que está recibiendo comentarios por parte de los artesanos de que sus materiales están nuevamente subiendo, y debido a ello están detenidos sus trabajos.

Indicó que esta situación ya se había vivido hace un año por la pandemia, pues con el cierre de fronteras, los materiales se encarecieron y era muy difícil encontrarlos, pues los mandan pedir de otro país.

“Ahorita están subiendo otra vez los precios de los materiales, por eso también se ha detenido un poco esto, porque se han detenido un poco los precios y ahorita no hay materiales tampoco”.

Aunque desconoce la situación real por la que se hayan encarecido, puede deberse a que hay un desequilibrio a nivel mundial en cuanto a contagios, además de que la crisis económica también se vive en todos lados, sin embargo, les está afectando aún más.

Mientras tanto esperan que en mayo puedan llegar los materiales para poder avanzar en los trabajos que se tienen pendientes para entregar.

“Probablemente por lo que me comentan los artesanos en los lugares que ellos compran les llegan para mayo, me imagino la verdad en este momento como todo es incierto, hasta ahorita son los comentarios que he escuchado de los artesanos, probablemente ellos también en la semana irán comentando con las personas que les venden el producto y ya les harán alguna observación”.

En este sentido, señaló que no ha habido forma de recuperación para ellos, pues la pandemia ha dejado una gran crisis de la cual no han podido salir, pues desde hace un año sus ventas se encuentran bajas, y aunque ya se ve mayor afluencia de turismo en el pueblo mágico, siguen sin repuntar.

Por tal motivo, se espera que ante el cambio de escenario, esto pueda ser positivo para ellos, ya que no sólo es que llegue mayor turismo, sino que también la economía fluya para que puedan llevarse sus artesanías.