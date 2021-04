Bloquean la carretera estatal 200

Habitantes de la Charretera, en Tequisquiapan, exigen a la CEA la culminación de trabajos para brindar el suministro de agua potable.

Vecinos de la colonia La Charretera, en el municipio de Tequisquiapan, bloquearon la carretera estatal 200, ya que indican el administrador de la CEA, Mauricio Frías, no les ha cumplido con la colocación de la tubería para que les llegue el suministro de agua potable correctamente, ocasionando la afectación de 200 personas.

La presidenta de esta colonia, Mónica Patricia Sánchez, señaló que toda la inversión de tubos, maquinaria y tepetate, ha corrido por cuenta de los mismos vecinos, sin embargo, la administración de esta dependencia no ha culminado los trabajos, lo cual les está afectando.

“El motivo de la manifestación es porque todos los vecinos estamos inconformes de que la administración de la CEA, Mauricio Frías no nos ha mandado personal a la colocación de tubos, todo lo que es la tubería, toda la inversión ha sido por los vecinos, este nuevo administrador nos comenta que el anterior administrador que ahora es candidato, dejó todo mal y eso le da pauta a no mandarnos personal, sin embargo toda la inversión de todos los vecinos ya cooperamos, tenemos de tubería, tenemos maquinaria, tenemos tepetate, tenemos todo, lo que estamos exigiendo es que nos cumpla la terminación de la colocación de tubos”.

Cabe señalar que la carretera se mantuvo bloqueada por algunas horas, impidiendo el paso vehicular en ambos sentidos, recordando que este tramo también está siendo intervenido por las autoridades estatales, lo cual afectó aún más la circulación.

Al respecto, la presidenta de colonos manifestó que se le dio aviso previo al administrador de la CEA sobre el cierre de la vialidad, pero éste hizo caso omiso, pues indicaron no se moverían del lugar hasta que él no llegara a darles solución.

“Va a estar aquí bloqueado hasta que no venga el administrador que es Mauricio Frías y nos dé una respuesta, él de antemano ya tenía conocimiento de lo que se iba a hacer y si hubiera presentado, sin embargo no está aquí y lo que exigimos es que él asista, que se acerque con los vecinos y nos dé respuestas”.

Asimismo los vecinos de La Charretera mencionaron que desde hace 20 años no se ha hecho nada por su colonia, y han sido ellos quienes con esfuerzo han costeado los servicios, y ahora lo único que solicitan es que se les cumpla con la colocación de la tubería, ya que las zanjas están abiertas y los trabajos no se concluyes, lo cual mes afecta al no contar con el vital líquido.