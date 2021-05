Danna Paola revela que ha sido víctima de infidelidad

La artista Danna Paola.

Agencia México

Danna Paola se sinceró sobre su vida sentimental, tras una sesión de promoción al lado de David Bisbal, y respondió algunas de las preguntas de sus seguidores.

La cantante y actriz decidió contestar a la pregunta sobre el perdón o dar segundas oportunidades cuando existe una infidelidad, a lo que contestó:

“Sinceramente no, creo que eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza, y cuando se pierde la confianza pierdes todo”.

No obstante, la ex de Eleazar Gómez analizó su vida amorosa, y dejando entrever que ya vivió esta situación, agregó: “So (entonces), la verdad que, yo en mi caso, no podría… y no he podido”.

Por otra parte, en la misma dinámica, la artista que formó parte de la serie Élite, abordó el cuestionamiento sobre sus recomendaciones para la primera vez.

“Dejar que las cosas fluyan, con respeto, que ambos estén completamente seguros de que lo quieren hacer y no olvidar la protección, que es muy importante para evitar embarazos”, puntualizó.