¡Ejemplo de perseverancia!

Agencia México

Este viernes 30 de abril se celebra el Día del niño y, como es costumbre, varios son los famosos que recordarán con tiernas fotos sus felices primeros años de vida. Pero para estas seis celebridades, los recuerdos de su infancia, según sus palabras, son bastante tristes. Sin embargo, a pesar de los difíciles momentos, han dado cátedra de como sobreponerse a una dura niñez.

Barbara Mori/ Actriz

“Me rompieron de niña”

La actriz uruguaya sorprendió al revelar recientemente las fuertes experiencias que vivió durante su infancia. “A mí me rompieron de niña, mi padre, con su adicción y violencia, y mi madre, con su abandono. Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres”, confesó durante una conferencia en línea.

Continuando con el relato de sus difíciles vivencias, Mori compartió cómo fue que pudo dejar atrás esa situación. “A los 14 años comencé a trabajar como mesera para poder ahorrar y escaparme de la violencia que vivía en mi casa, pero con lo que ganaba no me alcanzaba para ahorrar, más adelante, con 17 años, logré salirme”.

Actualmente, Bárbara prepara el rodaje de la película que narrará la historia de su niñez y sobre la cual finalmente ha reflexionado. “A pesar de que me rompieron por dentro siendo tan pequeña y me ha costado tanto trabajo juntar mis pedacitos, estoy agradecida por poder estar de pie, consciente y convencida de que todo lo que nos sucede trae detrás un gran aprendizaje. Hoy, con la vida que me he construido, soy muy feliz y estoy muy agradecida, si volteo hacia atrás solo puedo sentir agradecimiento hacia esa niña que fuí, que a pesar de las circunstancias, nunca dejó de creer”.

Luis Roberto Guzmán / Actor

“Tuve que ir a terapias”

El guapo actor ha confesado que vivió una dura infancia en su natal Puerto Rico, misma que tuvo que tratar para salir adelante en su vida y carrera. “Sufrí tanto, ahorita lo digo, pero la verdad si fui un niño y una adolescente que a lo mejor no veía el sufrimiento, pero a final de cuentas sí, esto lo tuve que tratar en terapia y entonces, pues creo que realmente dices ‘es que ya se dio tanto que lo demás no duele, ya dolió'”.

El protagonista de la serie “El Pantera” recordó lo confuso que era pertenecer a dos mundos durante su niñez. “Yo estudiaba en un colegio de niños ricos, pero vivía en el barrio, en el colegio yo era el pobrecillo y en el barrio yo era el rico, entonces por ahí vienen esas cosas de la bipolaridad”.

Pero sin duda alguna, el hecho que marcó su vida fue la inesperada muerte de su progenitor. “Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 10 años, fui huérfano de padre”, comentó el actor durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde relató que, tras abrir su propio negocio, su padre fue a celebrar con cinco amigos sin imaginarse lo que pasaría. “Le gustaba el trago, se fue a celebrar desde las tres de la tarde y nada, y en un bar, pues aparentemente creo que llegaron medio tomados, algo así, y les querían cobrar de más, no sé qué, como si fueran tontos y hubo una pequeña discusión y ahí fue asesinado”.

Lamentablemente el puertorriqueño no tuvo la oportunidad de decirle adiós a su papá y reveló lo poco que recuerda del difícil momento: “Me levanté en la madrugada y no había nadie en la casa, creo que hubo ahí una corazonada o algo porque, no, me levante y no había nadie y de ahí pues nada. Lo que recuerdo es llegar al funeral, que me vistieron, me pusieron traje, no se qué y llegar ahí, ver tanta gente; eso es más o menos lo que recuerdo, porque era bien chavo”.

Sin duda, Luis Roberto tuvo que trabajar mucho para sobreponerse al difícil episodio, además de que decidió cambiar su aspecto para convertirse en quien es hoy. “Era un niño con sobrepeso, yo siempre usé lentes, yo soy ciego, y un día una maestra de álgebra me dijo: ¿Por qué no te quitas esos lentes y te pones a bajar de peso? y a los 16 años empecé a encontrar una transformación”.

Yuri / Artista

“Les dábamos lástima”

Aunque desde muy joven comenzó a disfrutar del éxito, Yuridia Valenzuela recuerda lo difícil que fue el inicio de su carrera cuando solo contaba con 11 años de edad; ya que su madre y ella viajaron de Veracruz a la Ciudad de México, sin contar con el apoyo ni el consentimiento de su padre, para buscar una oportunidad en la música la cual tardó bastante en llegar y a su vez la llevó a vivir duras experiencias para su corta edad. “Hacíamos una comida al día, un día con Chabelo me desmayé porque tenía tercer grado de anemia y Chabelo agarró y nos dió dinero ‘vayan a comer’, varios nos daban dinero para comer. Vivíamos en un hotel ahí cerca de la XEW, el San Diego, ahí vivimos durante nueve meses o un año más o menos”, relató la cantante.

Siendo una niña, la cantante no quería seguir sufriendo y le pedía a su madre desistir de su sueño. “Yo lloraba mucho, decía ‘mamita, regresémonos ya, extraño mi cama, extraño mi casa, extraño a mi hermanita, extraño a mi hermano, extraño mis cosas’ y me decía ‘no, nos vamos a regresar porque entonces vamos a darle la razón a tu papá y no; y yo sé que tú tienes potencial y tú vas a ser una estrella’. Llevábamos nueve meses sin comer, nos dieron un cuartito en ese hotel, que era el cuartito más “puchilangui” porque obviamente no pagábamos, les dábamos yo creo que lástima; abría yo la ventana y la cocina abajo y entraba todo el olor de la comida, un hambre que teníamos… Dormíamos en una camita chiquita, ella a veces dormía en el suelo, yo arriba o dormíamos espalda con espalda pero amanecíamos muy adoloridas, entonces un día tú en el piso y un día arriba”, comentó.

Y aunque con el paso del tiempo logró sacar su primer disco, no fue como esperaba. “Sacamos el primer disco con Julio Jaramillo y nos fue mal, mi primer disco no fue un éxito, en esa época que era casi adolescente quería ropa y no había, la esposa de Manzano “El Polivoz”[…], era amiga de mi mamá y me regalaba ropa pero ella era grandota, mi mamá le tenía que meter no sé cuántas manos porque ella era enorme, esa era la ropa que yo usaba con Chabelo. Un día yo me paré, cuando cumplí 15 años, y dice mi mamá ‘no hay para festejar’, le dije ‘no pasa nada, un helado’, ahí le dije ‘mami el día que sea famosa y tenga dinero voy a comprarme todo lo que quiera y vamos a tener la casa más bonita’, mi mamá decía ‘si mijita, si mijita, ya viene, ya viene bajando’ y así fue”, recordó con orgullo, pues finalmente su sueño se cumplió.

Eduardo Yáñez / Actor

“Me educaron a golpes”

Aunque el actor ha trabajado mucho su temperamento, los recuerdos de su dura infancia aún lo persiguen. “Tengo todos los recuerdos porque no me han dejado en mi cabeza a pesar de mi edad, grandes recuerdos positivos que me han formado como hombre, muy negativos que también me han formado y tienen que ver con lo que soy ahora; por lo tanto tengo que estar muy agradecido de cada minuto y cada segundo que yo viví ahí”.

Con la ausencia de su padre y el peculiar trabajo de su madre como celadora, Yañez estuvo rodeado de violencia desde muy temprana edad, pues pasó gran parte de su infancia en la cárcel. “Mi abuela la metió a trabajar a ella a la cárcel, mi abuela antes era una cabo y entonces mi mamá entró a trabajar, fue sargento, ahí me llevaba y me quedaba yo a dormir los días que trabajaban y después dormíamos en otros lados, es que ¿con quién me iba a dejar mi mamá, no?, si no tenían posibilidades económicas para tener un lugar o alguien que me cuidara, tenía que llevarme con ella, mi abuela y ella se la barajeaban, ¿no? Y ahí me sacaron adelante como sea”.

Pero mientras Eduardo crecía, la violencia siguió siendo parte de su formación dentro y fuera de su hogar. “Nosotros éramos chavitos que trabajamos vendiendo gelatinas, paletas, boleando zapatos y siempre había chavos en la otra cuadra que te querían bajar el dinero ya una vez que te lo habías ganado, teníamos que defendernos, no había otra manera más que a golpes, también la disciplina en mi casa mi mamá la implantaba a golpes, siendo celadora en la cárcel, tenía un carácter muy fuerte y su manera de educarme era a golpes”, reveló.

Sin saber que con los años se convertiría en un exitoso actor, lo que vivió en la adolescencia también marcó su carácter. “Sí fui terrible también, le entré al cemento, todos pasamos por esa época del barniz y las madererías, conocí a la mala el poder que yo tenía físico, porque me tuve que defender, de ahí en fuera ya cambié completamente y no volví a temerle a nada, imagínate si ahorita a esta edad voy a tener miedo a algo, ni siquiera de la muerte”.

Mauricio Ochmann/ Actor

“Encontré consuelo en el alcohol”

El carismático actor que dió vida a “El Chema” vivió una difícil infancia y adolescencia en busca del sentido de pertenencia tras el abandono de sus padres biológicos. “Yo soy adoptado, me adoptaron en Estados Unidos, una pareja de mexicanos, luego se divorcian y me voy a vivir a México con mi mamá adoptiva, hay una segunda adopción, digamos que siempre durante mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, siempre estuve buscando esa identidad, ese pertenecer, ese quién soy”.

Desde que pudo, el actor comenzó a averiguar sobre sus verdaderos padres, pero no logró saber mucho. “La poquita información que tengo, que me dieron, porque en ese momento no daban mucha información, es lo que yo rescaté, que ella tenía 15 años y era, o es, de Estados Unidos y él 16 años, español y que fue una aventura así, de Romeo y Julieta en verano”.

Lamentablemente las dudas sobre su origen lo persiguieron por mucho tiempo, impidiendo que se sintiera tranquilo; y desde muy temprana edad encontró refugio en el alcohol, así lo reveló en entrevista con la periodista Pati Chapoy. “De entrada, la huella de abandono, de niño no me sentía que encajaba o la confianza básica, en esa familia o en ese mundo, la infancia no fue fácil. Desde niño conocí el alcohol, habré tenido como ocho o nueve años. Con todos esos fantasmas y ese rollo que estaba viviendo me gustó la sensación, la fuga de todo lo que sucedía. En la adolescencia empezó a crecer (la adicción), obviamente una ya no era suficiente, comenzó a ser gradual hasta llegar a la canasta básica, lo que yo llamo accesorios y demás”, añadió sobre el motivo que lo obligó a ingresar a rehabilitación.

Finalmente Ochmann, a los 16 años, decidió irse a vivir con quien fuera su primer padre adoptivo y años más tarde, tras tocar fondo, comenzó su proceso de sanación. “Estuve cerca de la muerte, realmente fué cuando me sometí a un proceso terapéutico y empecé a enfrentar realmente mis miedos, mis fantasmas del pasado, todo eso; hasta que empecé realmente a encontrarme y encontrar mi lugar en el mundo y al final llegué a la conclusión de que yo soy mi propia madre y soy mi propio padre y soy mi adulto responsable y que depende de mí y que me tengo en mis brazos, para mí eso fue muy importante y es lo que hoy por hoy me mantiene en contención y en amor propio, y es como… como el monitoreo constante y estar trabajando constantemente conmigo, con mi interior, porque nunca dejas de aprender de ti. Finalmente la terapia es super sanadora, yo siempre la voy a recomendar, hayas tenido una infancia feliz o hayas tenido una infancia fuerte o la adolescencia, son etapas que nos marcan y hay que trabajarlas. Digamos que, si algún consejo o una sugerencia me piden, es rascarle a tu infancia, a tu adolescencia y entrarle al miedo”.

Rafael Amaya / Actor

“Yo trabajé de todo… de cerillito”

El controversial intérprete de “El Señor de los Cielos” ha estado los últimos meses en el ojo del huracán debido a su constante lucha contra la depresión y adicciones; pero el actor de 44 años parece haber cargado con grandes problemas emocionales desde su niñez, etapa en la que vivió rodeado de extrema pobreza; y fue esta la situación que lo orilló a trabajar desde muy pequeño y a no disfrutar de su infancia como se esperaría. “Yo trabajé de todo, de cerillito (paqueterito), haciendo macetas, juntando botes, crecí en la calle básicamente… en la calle crecí”, recuerda el actor.

Y es que, al no encontrar dentro de su hogar la manera de cubrir sus necesidades básicas, tuvo que hacerse cargo de sí mismo desde muy pequeño. “Como todos mis hermanos son más grandes, ellos llegaban a la casa y se acababan la comida, entonces, yo tenía que buscarla en la calle, básicamente”, reveló.

Y aunque con el paso de los años logró convertirse en una estrella y ganar lo inimaginable, parecería que el no sanar las heridas de su niñez le cobraría factura estando en la cima del éxito. “Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, reveló Rafael a la revista People en Español.

Actualmente, Amaya está tratando de retomar su vida y carrera con la ayuda de su familia y amigos cercanos, como lo es Roberto Tapia, quien cree que el actor se dejó influenciar por su personaje de “Aurelio Casillas”, al respecto Rafael comentó. “Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción”.

Pero para el ex boxeador, Julio César Chávez, la rehabilitación de Amaya necesita de trabajo constante, puesto que, de no hacerse, podría orillarlo a fuertes recaídas. “Primero debe aceptar uno que está enfermo, después tomar la terapia, lógicamente después de estar cinco o seis meses internado si uno no vuelve a las juntas, no digas porqué recaíste. Esto es una lucha de todos los días; me ha costado muchísimo trabajo. Mi clínica no es magia, el paciente necesita querer”, concluyó.