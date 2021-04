Frena llama a emitir un voto inteligente

Por Josefina Herrera

Noticias

A casi un año de que el Frente Nacional Anti AMLO (Frena), iniciará una fuerte campaña contra el Presidente de la República, por su manera de dirigir el rumbo del país, están haciendo un fuerte llamado a la ciudadanía para que emitan su voto de manera inteligente en estas próximas elecciones.

“Hay una premisa muy significativa que todos los humanos debemos de tener, no hay que darle el poder absoluto a nadie, nadie debe tener poder absoluto, lo que necesitamos es que ese poder se divida en varias personas, entonces ahorita lo que estamos promoviendo nosotros es un voto razonado, un voto inteligente”, señaló el coordinador de Frena en esta localidad.

Por tal motivo, se han colocado 50 lonas en el municipio de San Juan del Río para lograr concientizar a la población y que valoren aún más a quién le brindarán su voto, pues uno de sus representantes en el municipio, indicó que Frena es un movimiento formado por ciudadanos totalmente apartidistas, que en su derecho de cuestionar las acciones de sus gobernantes, tiene como objetivo hacerlos razonar en que no deben tener el poder absoluto, pues son empleados de la misma sociedad.

“Lo que nos une es el hecho de que a pesar de ser personas que pensamos diferente, en la defensa tenemos un fin común que es que el presidente dejé el poder porque nosotros entendemos que somos los mandantes constitucionales y es que es un empleado de nosotros, y al ser los mandantes constitucionales vemos que está haciendo mal su trabajo y no lo queremos al frente del poder ejecutivo porque está cometiendo una serie de tonterías, y sobre todo corruptivas que son evidentes y que ponen en riesgo la estabilidad del país”.

Señaló que desde que se formó esta agrupación llevan cinco caravanas que se han realizado en el municipio, además de que Frena se encuentra en los 32 estados de la República y en 180 ciudades, representando el .2 por ciento de la población nacional.

Asimismo, refirió que se tiene una idea equivocada de lo que es el movimiento, pues contrario a lo que se ha hecho creer, no son simpatizantes de ningún otro partido político, ni están financiados por terceros, pues se mueven con sus propios recursos, y la mayoría de quienes integran a esta agrupación son personas arriba de 40 años, algunos jubilados y otros con negocio propio, lo cual quiere decir que son adultos que razonan.

En este sentido, mencionó que ellos mismos están generando esa confusión y tratando de dividir a la sociedad entre “fifis” y “chairos”, pues quieren hacer creer que buscan algún público o está integrado por personas que ya lo tuvieron, lo cual señala es totalmente falso.

Por tal motivo, Frena también se creó para concientizar a la población de que el Presidente de la República es un empleado, y como tal, si no está haciendo su trabajo bien, la misma sociedad está en su derecho de quitarlo, y así como se cuestiona el desempeño de Andrés Manuel López Obrador también podrían rechazar el de algún otro representante en el poder de otro organismo político.

“Él es un empleado, lo que pasa es que no le hemos dicho, entonces los ciudadanos ya despertamos y no nada más despertamos en México, estamos despertando en todo el mundo, ya no hay la manera de imponer a las personas más que con autoritarismo, que es el caso de China, es el caso de Egipto, que es el caso de Venezuela, o Cuba, donde la pobre gente no tiene opción más que acatar lo que les dice su tirano y no han caído en cuenta que nosotros somos los patrones”, puntualizó.

Es por ello que piden a la ciudadanía que razonen su voto en estas próximas elecciones para que haya un equilibrio en el poder, y no dejárselo todo a un solo, pues se necesitan analizar las decisiones que se tomen en la Cámara de diputados.

Finalmente, indicó que en San Juan del Río son aproximadamente 70 personas afiliadas a Frena, y en Tequisquiapan más de 100, pero a nivel nacional ya suman dos millones de ciudadanos que arraigan esta misma idea.