“Hay que asumir el riesgo de preguntar”: Lucero Guerrero

Por Sergio Hernández

La periodista Lucero Guerrero sostiene que se debe de asumir el riesgo de preguntar “estoy consciente que alguien puede ver mal intencionada una pregunta o se puede interpretar que quieres ayudar o perjudicar”, nunca queda bien un periodista y a eso ya me acostumbré.

Es una de las dos moderadoras del debate (la otra es la periodista Claudia Ivone Hernández, además de que la UAQ ha determinado que María Michelle Villanueva Moreno, Emmanuel Contreras Martínez y Marco Antonio Lara Pérez sean los que moderen las preguntas que le corresponden a los universiotarios) de entrada afirma que esto es un reto y una gran experiencia, veía los debates con moderadores y decia que ojalá un día se me dieran la oportunidad, periodísticamente es todo un reto y más en esta ocasión porque ahora tenemos un rol diferente y eso es lo que me gustó.

“Vamos a poder hacer preguntas las dos moderadoras con total libertad, son preguntas reservadas, no es exigencia que las conozca alguna autoridad electoral, sabemos que nuestro tema es medio ambiente y salud y sobre eso son las preguntas”.

Afirma que la campaña en general ha sido desangelada, parece que no hay interés “no ha prendido. Siento que están muy desangeladas por el tema de la pandemia, porque no pueden hacer sus eventos como en campañas anteriores y que la gente viene arrastrando eso de escuchar lo mismo de siempre”.

Refiere que el primer segmento de preguntas corre a cargo de las que llegaron al IEEQ y esas preguntas ciudadanas se les van a hacer de manera aleatoria, entonces con lo de la réplica tendrán un dispositivo móvil donde vendrá el orden para poder usar la voz y en ese orden se les va ir dando la voz.

Indica que no hay mayor presión al tener un candidato que ha dejado el hospital hace unas horas “a lo mejor para él sí, la presión el estrés, él tiene el alta médica lo que nos da tranquilidad y el esquema que está planteado espero que no afecte”.

-¿Nerviosa?

-No, emocionada porque siempre había querido ser moderadora para vivir esta experiencia para periodísticamente como es y en este esquema me encanta, me gusta mucho y nerviosos los candidatos porque ahí la gente va a decir este sí me convence o no, puede ser que haya algo para los que no han decidido.